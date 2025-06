Sónar Barcelona: Ikonisches Elektronik-Festival startet kommende Woche

Das Sónar ist aus zwei Gründen eines der außergewöhnlichsten Festivals für elektronische Musik weltweit. Zum einen bildet die dreitägige Veranstaltung in Barcelona das gesamte Spektrum des Musikgenres zwischen Anspruch und Unterhaltung, zwischen Superstardom und Underground, zwischen Funktionalität und Experiment ab. Zum anderen geht es nicht nur darum, Musik erlebbar zu machen, sondern auch ihr technologisches und gesellschaftliches Potenzial auszuloten.

Four Tet (Tom Baker)

Zu großen Namen gehören in diesem Jahr Four Tet, MPC-Zaubermeister zwischen Breaks und Pop, Honey Dijon, Archivarin des queeren New Yorker Undergrounds, Dixon, Meister des pop-affinen Hi-Tech-House, Helena Hauff, unwiderstehliche Electro-Medusa, und Mochakk, das brasilianische Bass-rein-Bass-raus-Wunder des TikTok-Zeitalters. Eric Prydz, Peggy Gou, Bicep, Overmono und Max Cooper werden mit eigens produzierten A/V-Shows vertreten sein.

Nicht fehlen darf das b2b von Skrillex und Blawan – ein Zusammentreffen, das schon im Berghain oder beim Draaimolen für offene Münder gesorgt hat.

Weil es beim Sónar besonders darum geht, Menschen zusammenzubringen, stehen exklusive Kollaborationen im Fokus. Dazu gehören in diesem Jahr Sampling-Wiz Herbert & die stimmgewaltige New Yorkerin Momoko, UK-Black-Atlantic-Experimentalist Actress & Elektronik-Wegbereiterin Suzanne Cianni sowie die deutsche Minimal-Ikone Alva Noto & das Wiener Improv-Ungetüm Fennesz mit einer Hommage an den 2023 verstorbenen Ryuichi Sakamoto.

Actress & Suzanne Ciani arbeiten an „Concrète Waves” (Foto: Presse)

Bei den spektakulären b2b-Sets auf den Festivals stehen Begegnungen verschiedener Generationen auf dem Programm – im Fall von Dee Diggs b2b Ultra Naté treffen US-amerikanischer und britischer R’n’B aufeinander, bei Armin van Buuren b2b Indira Paganotto der Stadion-Trance der Neunziger und dessen Revival in den sozialen Medien in der Corona-Zeit. Nicht fehlen darf das b2b von Skrillex und Blawan – ein Zusammentreffen, das schon im Berghain oder beim Draaimolen für offene Münder gesorgt hat.

Anders als alles, was wir bisher gehört haben

So global die Ausstrahlung des Sónar ist, so verwurzelt ist das Festival in der Mittelmeer-Metropole und in Katalonien. Zu den herausragenden Künstler:innen der lokalen und der spanischen Szene gehören Raül Refree + Niño de Elche, die ihr Projekt cru+es präsentieren, und die Premiere von Ama, der bahnbrechenden neuen Show von Maria Arnal, die den Höhepunkt mehrjähriger Forschungen der Künstlerin zu künstlicher Intelligenz und der menschlichen Stimme darstellt. Ebenfalls im Line-up vertreten ist És Pregunta von Tarta Relena, die das diesjährige CTM Festival in Berlin eröffnet hat, Producer Alizzz mit seinem neuesten Album und das Sónar-Debüt des aufstrebenden katalanischen Acts Mushka.

Besucher:innen der Sónar+D-Project Area im Jahr 2024 (Foto: Cecilia Diaz Betz)

Dabei sollen aber auch die Fans der vielen großen und kleinen Genres der Clubmusik nicht zu kurz kommen: vom rasanten Techno von Sama‘ Abdulhadi und Andres Campo bis hin zum langsamen und minimalistischen Baile Funk von Anderson do Paraísom, vom geschichtsbewussten Drum’n’Bass von Tim Reaper bis zum Dubstep von Hamdi, von MCR-Ts humorvoller, ebenso US-amerikanisch wie deutsch inspirierter Fusion von Hip-Hop und House zu Le Motels frenetischem Stilmix, dem Eurotrance von DJ Heartstring oder Ryan Elliott, der Berghain-Purismus mit dem US-amerikanischen Clubsound der Zweitausender verbindet.

Marlon Hoffstadt aka DJ Daddy Trance bei Sónar Club 2024 (Foto: Nere Coll)

Sónar ist ein Musikfestival, Sónar+D heißt der zugehörige Kongress für kreative Technologien und digitale Kultur, der tagsüber stattfindet und neue Horizonte von Kreativität und Kunst im Zeitalter der allgegenwärtigen KI erforscht. Die Veranstaltung umfasst interaktive Foren, Roundtables, Masterclasses, performative Panels, Präsentationen und Workshops sowie Ausstellungen von Künstler:innen, Ingenieur:innen, Wissenschaftler:innen, Visionär:innen und radikalen Denker:innen, deren Arbeit vom Interface-Design zum Quantencomputing reicht. Viele Künstler:innen und Fans haben zur Zeit eher Angst vor neuen Technologien. Dieser möchte Antonia Folguera, Kuratorin von Sónar+D, Potenziale entgegensetzen. „Du kannst die neuen Technologien nutzen, um Musik zu machen, die anders klingt als alles, was wir bisher gehört haben”, sagt Folguera im GROOVE-Interview.

Sónar Barcelona

12. – 14. Juni 2025

Diverse Venues



Tickets: zwischen 55€ und 375€