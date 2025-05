5 YEARS O’TERRAM in München: Kompass für transkulturelle Psychedelik, vernebelte Clubmusik und kosmischen Groove

Magie, Bass und Symbiose: Munich’s finest Terra Magica Rec. feiert in den Münchner Kammerspielen ein halbes Jahrzehnt psychedelischer Klangkunst.

Fünf Jahre. In Clubzeit eine Ewigkeit, in Labeljahren ein Meilenstein. Terra Magica Rec. lädt ein zur großen Jubiläumsnacht 5 YEARS O’TERRAM und verwandelt die Münchner Kammerspiele am 17. Mai in ein Underground-Paralleluniversum – und das in nächster Nähe zu Münchens glänzender Pracht- und Luxusmeile Maximilianstraße. Zwischen Werkraum und Tam Tam Bar entspinnt sich eine klangliche Expedition: hypnotische Live-Acts, genreübergreifende DJ-Sets, Licht, Sound, Schwitzen – hier wird nicht gefeiert, hier wird gezaubert.

Woher kommt Terra Magica Rec. und wohin will das Label?

Das in München beheimatete Label um die beiden Klangarchitekten Mirko Hecktor und Tom Sprenger hat sich in den letzten fünf Jahren als verlässlicher Kompass für transkulturelle Psychedelik, vernebelte Clubmusik und kosmischen Groove etabliert. Mit Herz, Hand und einem Hang zur Ekstase kuratieren die beiden seit mittlerweile 2019 musikalische Offenbarungen zwischen Trance und Tropicana.

„Cosmic hat für mich immer bedeutet, dass alles so falsch wie nur möglich läuft”, erklärt Hecktor. „Discoplatten aus Versehen auf der falschen Geschwindigkeit mit dem Technics 1200 abzuspielen. Und dann ist das plötzlich ein Stil? Und ja: Diese Platten, wie zum Beispiel Wonderful Human Beings auf Harthouse, sind 16 Jahre später auch Cosmic auf 33 BPM.” Bei solchen körperlichen Fehlern passiert einfach etwas. Das Fickt-euch-alle-Gefühl alias Ich muss erst mal mit mir selber klarkommen wird zur Attitude. Und siehe da: „Wirklich alles geht. Und das ist schön. Das teilen komischerweise mein Labelpartner Tom und ich.”

Mirko Hecktor und Tom Sprenger sind für Terra Magica Rec. verantwortlich. Als DJs nennen sie sich Hektisch Sprengen (Foto: Hannah Loge)

Werkraum Live – Wo das Analoge tanzen lernt

Cosmica Bandida

Das Duo aus Köln und Bogotá reitet auf den Klängen des tropischen Futurismus. Kolumbianische Cumbia-Grooves, peruanische Chicha-Sounds und analoge Synth-Kaskaden prallen bei Cosmica Bandida auf eine Soundästhetik irgendwo zwischen Sci-Fi-Disco und Psychedelic Ritual. Kein Konzert, eher ein kollektives Vibrieren auf 60 bis 180 BPM.

Los Pulpitos

Ein Oktopus hat viele Tentakel – und Los Pulpitos haben viele Sounds. Das Projekt von Dirk Leyers (Closer Musik, Africaine 808) und Felipe Salmón (Dengue Dengue Dengue) ist der Dub-gewobene Planktonsturm, irgendwo zwischen Dancehall, Candomblé, Bass und kosmischer Chillwave. Live: unvorhersehbar und allumfassend.

San Quentin

Der bayerische Groove-Schamane zwischen Acid, Breaks und Microtrance. Live mit Maschinen, aber ohne Laptop. San Quentin spielt nicht, er experimentiert. Und wenn alles zusammenbricht, entsteht plötzlich Magie.

Cosmica Bandida (Foto: Johannes Christopher)

Werkraum DJ-Zone – Diskotheken jenseits der Norm

Sofiia Zoloto & Liuda

Ukrainischer Club-Funk trifft Münchner Rohdiamant. Ihre Sets sind keine Sets, sondern körperliche Zustände: Acid-Dub-Disco-EBM-Tech als Grenzerfahrung zwischen Bunker und Sonnenaufgang.

Aki Hotline

Wenn das Besetztzeichen groovt: Aki gibt Euch Dub, Garage und Sound-Freiflächen zwischen Mailbox und Weltmusik zum Besten.

Warm-up by Liron Klangwart (GROOVE Magazin)

Ein eklektisches electro-spirituelles Set, strictly Vinyl. Klangforscher Liron Klangwart (GROOVE Magazin) eröffnet den Abend mit einem warmen, experimentellen Vinyl-Set, das clubkulturelle Tiefenschichten freilegt – exklusiv und einmalig.

Zusätzlich wird im Werkraum das Soundsystem Dub Train One von Free Mind Soundsystem aufgebaut – für eine bassgetragene, körperliche Sounderfahrung der Extraklasse.

Tam Tam Treppe – Bleep, Bass & Ballett

Hecktor of TERRAM B2B Luvaboi (Live)

Eine Live-Hommage an das unbewusste München der Siebziger: mit Jazz im Nebel, Goa im Blut und Downtempo im Herzen. Wenn TR-707-Patterns auf britischen Trip-Hop und kosmische Samples treffen, entsteht eine temporäre Zeitmaschine.

Tam Tam Treppe DJs

DJ kranklaut (Riviera) – Noir-Vibes aus der Tiefe

Emma & Niko (Jazzpunk & Babe) – Dancefloor-Verrenkung deluxe

Terram DJs – Die Label-Legenden höchstpersönlich: Tom of TERRAM, Listensport, Hecktor of TERRAM

Klang als Erfahrung, Label als Lebensform

Terra Magica Rec. zelebriert keine Clubnacht – man kuratiert ein psychedelisches Festival im Gewand einer Labelnacht. Zwischen Loop, Licht und Leidenschaft entsteht ein Kosmos für alle, die Musik nicht nur hören, sondern erleben wollen. Am 17. Mai also rein in die Kammerspiele, raus aus der Realität. 5 YEARS O’TERRAM – der Name ist Programm.

5 YEARS O’TERRAM

Münchner Kammerspiele, Werkraum & Tam Tam Bar

21:00 – 06:00 Uhr

Eintritt: 10€, ermäßigt 5€

Come early, stay late.