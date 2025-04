GROOVE Charts (Frühling 2025)

Für die Erstellung der GROOVE Charts im Frühling 2025 wurden die DJ- und Verkaufs-Charts folgender Künstler:innen und Plattenläden berücksichtigt:

1168PM, 131bpm, 5euroGoldi, Alessandro Adriani, Alienata, Alley Cat, Amphia, Answer Code Request, Barbara Nicole, Benales, Bennet, Bloody Mary, Cari Lekebusch, Christa K, Cyberflex, Deepak Sharma, Deft, Deniz Arslan, DINA, DJ Frank, DJ NORTHERN, DJ, Plant Texture, DJ TOOL, Dog Patrol, Dustin Zahn, Earwax, Egna, eoin DJ, Equus Belli, Facta, Franz Scala, Groove Attack Records, GTI, Handmade, Hooverian Blur, Human Safari, Insolate, Irakli, Isabel Soto, Isiah, Jada, Jessica Nightlife, Jon Hester, Josh Wink, Kalabash, Karlie Marx, Karolina Bnv, Kaval, Lemarie, LO-LOW, Low End Activist, Luke Daniels, Lydia Eisenblätter, Marcal, MarcelDune, Mars89, Mary Yuzovskaya,Mathias Schaffhäuser, Michael Ius, Mika Kailes, Miran N, Monile, mp.ulle, Mystigrix, Nanzhen Yang, Nick Höppner, Nicolas Bougaïff, NOVA CHEQ, Olive T, Olivia Mendez, Oskar Knickelbein, P.E.A.R.L., Paige, PAREKA, Rawting, Reenie, Regent, Rigson, Rødig, Schwesta P, Shakèd, Shed, Sicion, Sina xx, Sommé Farris, Sparkling Water Dreams, Spencer Parker, Stenny, Tasha Safari, Tomoki Tamura, Uchi, VCO, Vindya.

Top 30 EPs:

1. Temudo – Meteora [Fuse Imprint]

2. Mathys Lenne – The Door Of Perception EP [MORD]

3. Nastia Reigel – Over And EP [Falling Ethics]

4. Steffi & Rosati – Memory Zero [Dolly]

5. ALVAR – Moon Ritual [Junction Forest Korea]

6. Opal Sunn – Elastic – Phases I – III [Test Pressing Recordings]

7. VA – 15 Years of Dame-Music Vol. 1 [Dame Music]

8. Fadi Mohem – MOHEM 04 [Mohem]

9. Marcel Dettmann – Fear Of Programming Remixes [Dekmantel]

10. Augusto Taito – TAR 28 [Tar Hollow]

11. Blenk – Breaking the Loop [Enemy Records]

12. DEFT & Manni Dee – Swamp Season [Hooversound Recordings]

13. Gallegos – MC [On Loop]

14. Louis The 4th – Olivia Mendez Presents Louis The 4th (DIG C002) [Dust In Grooves]

15. Metapattern, Neo – 9925M [Hayes]

16. Operator – Cala Serena [Ilian Tape]

17. Retromigration & Niklas Wandt – Mineral House [Love On The Rocks]

18. Mehdi M – Funky Mission EP [Faith Beat]

19. Piezo – Ecstatic Nostalgia [Dekmantel]

20. Gombeen & Doygen – Prada / Sequel [Wah Wah Wino]

21. Liquid Earth – Adventures of Handy Boy [9FINITY]

22. Red Rooms & Rocko Garoni – Surge EP [Soma Records]

23. Scheermann – SAMMLER 04 [SAMMLER]

24. Conceptual – No More Excuses EP [PoleGroup]

25. Altinbas – Voyage EP [Token]

26. DJ Plant Texture – Life [Tresor Records]

27. Truncate & DJ Hyperactive – Trust The Process [Truncate US]

28. Eric Cloutier – Perpetual Booty Grooves Vol.1 [Palinoia]

29. Mutual Attraction & Private Press – Ziemia 003 [Ziemia]

30. Ryan James Ford – Tungston Portals [Blue Hour Music]

Top 30 Alben & Compilations:

1. Nørbak – Casa [HAYES]

2. Ariel Kalma, Asa Tone – O [Good Morning Tapes]

3. Ø – Metri Sähkö 06 [Sähkö] [Reissue]

4. Ron Trent – Lift Off [Rush Hour]

5. VA – VAULT SESSION 10 YRS [Vault Records]

6. Alarico – Sonora [Primal Instinct]

7. Bandulu – Repercussions [Rawax Records] [Reissue]

8. Breaka – Aeoui [Breaka Recordings]

9. VA – Brillo en Silencio [NYXII Records]

10. VA – Various Artists 01 | SEVENVA01 [SEVEN]