Abe Duque: Charts From The Past (Juni/ Juli 2004)

Carlos Abraham Duque Alcivar, bekannt als Abe Duque, ist eine feste Adresse in New York, wenn es um elektronische Musik, insbesondere Techno, geht. Seit den frühen Neunzigern prägt er mit Veröffentlichungen im Bereich von Acid-House und Underground-Techno sowie mit seinen Performances als Teil des Kollektivs Rancho Relaxo Allstars im berüchtigten Limelight die New Yorker Technoszene. Mit seinem Freund John Selway betreibt der gebürtige Ecuadorianer seit 2002 sein gleichnamiges Label Abe Duque Records, wo der Hit „What Happened?”, eine Zusammenarbeit mit Blake Baxter, erschien. Produktionen für DJ Hell und Miss Kittin machten Abe Duque darüber hinaus international bekannt.

In seinen Charts von 2004 ist Abe Duque zwar namentlich nicht vertreten, doch bewegt sich die Auswahl mit Miss Kittin, Blake Baxter und Gennaro Le Fosse, der auch auf Abe Duque Records veröffentlicht hat, in der Umlaufbahn des US-amerikanischen Produzenten. Im Spektrum von Techno bis House lassen sich in den Charts die verschiedensten musikalischen Sprachformen finden. Die verzerrten Gitarrensounds und poppigen Gesangseinlagen in Miss Kittins „Professional Distortion”, die trommellastigen Percussion-Loops aus der Tribal-House-Ecke von UDG und Jesse Garcia sowie die schneidende Acid-Line in Robert Calvins „Methods of Dance” gestalten die Charts trotz dominierendem Four-To-The-Floor-Beat verspielt und abwechslungsreich.