Coco Boule: LIBERTÉ TOU___R_ feiert eine kostenlose Party in Berlin

LIBERTÉ TOU___R_ und die Partyreihe POWER laden am 5. April zu einer hochkarätigen House-Party ins Berliner Coco Boule, bei der Größen einer ganz besonderen, minimalen Spielart dieser Musik durch die Nacht tragen werden. LIBERTÉ TOU___R_ versüßt euch den Abend mit kostenlosen Tickets, die über den Link unten erhältlich sind.

Dyed Soundorom aus Paris wurde als Teil von Apollonia bekannt. Er steht für einen deepen, reduzierten House-Sound, der nicht nach Höhepunkten giert, sondern die Crowd über Stunden in einen hypnotischen Zustand versetzt.

Noch puristischer kommt Binh daher, der sich im Umfeld des Club der Visionaere einen Namen gemacht hat und längst global aktiv ist. Franziska Berns bewegt sich ebenfalls im minimalistischen Universum, knüpft dabei aber an eine spezifische Offenbacher Tradition an und garniert diese mit druckvollen Bässen. An diesem Abend wird sie im b2b mit Lola Haro hinter den Decks stehen.

Mit Narciss, Job Jobse, Sedef Adasï, Claudio PRC oder Courtesy waren schon Schlüsselfiguren der Szene auf LIBERTÉ TOU___R_-Nächten in Hamburg, Stuttgart und München zu erleben. Das Veranstaltungskonzept plant, lokale Kollektive und renommierte DJs zusammenzubringen. Ziel ist es, eine Plattform für Kunst, Kreativität und Gemeinschaft zu schaffen. Man will Clubkultur fördern und unterstützen und zugleich mit anderen künstlerischen Darstellungen kombinieren.

Tickets für die Party im Coco Boule sind über diesen Link erhältlich – die Anmeldung ist kostenlos. Früher kommen lohnt sich: Die ersten Getränke in der Coco Boule gehen auf den Gastgeber.