Vera: Charts From The Past (Mai 2004)

Seit über 20 Jahren zeichnet Vera sich in ihren Vinyl-Sets durch ein subtiles Mixing und wohltemperierte Stilwechsel aus. Ein Blick auf Resident Advisor zeigt, dass die DJ immer noch international gefragt ist. Ihre Karriere begann im Rhein-Neckar-Gebiet, wo sie in den frühen Zweitausendern im HD800 in Mannheim und etwas später als Resident im Robert Johnson in Offenbach auflegte. Seit 2011 lebt Vera in Berlin und spielt regelmäßig in ihrem Lieblingsclub – dem Club der Visionäre. Als anerkannte Producerin zeigte sie mit Veröffentlichungen auf Perlon oder Kollaborationen mit Ricardo Villalobos ihre Nähe zur Minimal-Bewegung.

Im House-Bereich angesiedelt, machen Veras Charts ähnlich wie ihre DJ-Sets immer wieder Ausflüge in verschiedene Stile. Von Minimal-Techno über Tech- bis Tribal-House geht die Reise. Nicht immer bringt die Kick hier den Groove ins Rollen. Die erste Hälfte von „Daktari” kommt etwa komplett ohne aus. Ebenso braucht die Trommel- und Gesangseinlage in „Canto Della Liberta” von 3rd Face keine Bassdrum, um die Tanzbeine in Bewegung zu versetzen. Hört im Folgenden Veras Top-Ten aus dem Mai 2004.