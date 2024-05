Blaues Rauschen: Wir verlosen Tickets!

Essen, Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Herne und Witten verwandeln sich zwei Wochen lang mit vielen verschiedenen Stages und Künstler:innen wie Mia Zabelka, Katarina Gryvul oder Elisabeth Schimana zu Schauplätzen für zeitgenössische Klangkunst und bieten ein vielfältiges Programm: Statt nur zuzuhören, kann man beim Blauen Rauschen auch selbst Initiative ergreifen und mit analogen und digitalen Instrumenten experimentieren. Das Endresultat kann dann von den Teilnehmer:innen in Essen aufgeführt werden. Außerdem gibt es Diskussionen und Vorträge zu Themen wie Machine Listening und Human Listening.

Am Eröffnungsabend im Szene 10 in Essen präsentieren drei Künstler:innen ihre einzigartigen Performances: Martyna Basta, Lau Nau und das Live-Coding-Kollektiv Codie. Martyna Basta kombiniert Live-Elektronik, modulierte Stimme und Gitarre zu fesselnden Ambient-Kompositionen. Lau Nau verwebt Synthesizer-Klänge mit Sounds der Unterwasserwelt, während Codie frei improvisierte Algorithmen und Codes in dynamische Bild-Ton-Kreationen verwandeln.

Ihr wollt dabei sein? Wir verlosen 2×2 Tickets fürs Blaue Rauschen vom 24. Mai bis zum 8. Juni 2024. Um zu gewinnen, schreibt uns bis zum 17. Mai eine E-Mail mit dem Betreff RAUSCHEN und eurem vollen Namen an gewinnen@groove.de.

GROOVE präsentiert: Blaues Rauschen

24. Mai bis 8. Juni 2024

mehrere Standorte im Ruhrgebiet

Tickets: zwischen 10€ und 70€