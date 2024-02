In wenigen Wochen öffnet das Elevate die Pforten zu seiner Jubiläumsausgabe. Seit nunmehr zwei Dekaden hat sich das Grazer Festival als dynamische Schnittstelle zwischen Kunst, Musik, Diskurs und Clubkultur etabliert.

Auch dieses Jahr fungiert das Elevate wieder als Plattform für die heimische Musikszene. Denn neben den bereits angekündigten internationalen Gästen – Helena Hauff, Róisín Murphy oder Sherelle – werden auch zahlreiche lokale Acts teilnehmen, wie zum Beispiel Olgica oder Kessel Vale.

Zum Diskursprogramm, traditionell ein fester Bestandteil des Festivals, gehören zum Beispiel eine Keynote von Nick Srnicek über den Plattform-Kapitalismus und Diskussionen zu Machtverhältnissen in den dazugehörigen Ökonomien.

Neben avancierter Musik und anregendem Diskurs bringt die kommende Festivalausgabe mit Elevate Arts wieder zeitgenössische Kunst in den öffentlichen Raum: Auch in diesem Jahr wird die traditionsreiche Soundinstallation Music for Elevators im Grazer Schlossberglift, diesmal mit Arbeiten von Dorian Concept, erklingen. In den vorherigen Ausgaben hatten Jimi Tenor und Brian Eno zu der Soundinstallation beigetragen.

Groove präsentiert: Elevate 2024



28. Februar bis 3. März 2024

Graz, Österreich

Tickets: Day-Ticket ab 20€, Weekend-Pass 72€