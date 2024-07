Ende August steigt das Tempio Festival in Berlin, und wer könnte darauf besser einstimmen als dessen Booker sowie der musikalische Direktor des veranstaltenden Clubs Tempio del Futuro Perduto? Richtig, niemand. Im begleitenden Interview zu seinem aufgekratzten Post-Genre-Mix erklärt Younger Than Me zudem, was die Mailänder Institution nicht nur als Club, sondern als identitätsstiftenden Ort so besonders macht.

Du hast bereits mehrere Male im Tempio del Futuro Perduto gespielt. Wie war es dort, auch im Vergleich zu anderen italienischen Clubs?

Ich bin nun schon seit fünf Jahren im Tempio del Futuro Perduto aktiv. Zwei Jahre lang habe ich meine eigene Party „Younger Than Me Invites” veranstaltet, und jetzt bin ich Resident und Teil der Familie. 2023 war ich für das Booking aller Freitagsveranstaltungen verantwortlich. Das Tempio nur als Club zu bezeichnen, wird ihm nicht gerecht – es ist ein multikulturelles Zentrum, das sich aktiv für soziale Zwecke einsetzt. Clubbing ist nur ein Aspekt dessen. Es ist nicht wie andere Clubs. Und es finanziert sich komplett selbst. Künstler, auch ich, treten im Tempio nicht aus finanziellen Gründen auf, sondern wegen der unglaublichen Atmosphäre und des Gemeinschaftsgefühls. Mit Eintrittspreisen zwischen fünf und zehn Euro und Spenden für Bedürftige würde sich das finanziell auch nicht lohnen. Das Publikum und das Einheitsgefühl im Tempio sind phänomenal. Es ist mit keinem anderen Ort vergleichbar, nicht nur in Italien, sondern weltweit.

Was verbindest du mit dem Club?

Das Tempio del Futuro Perduto verkörpert gelebten Multikulturalismus; wir sind das erste derartige Projekt, das offiziell vom italienischen Gesetz anerkannt ist. Das Tempio hat ein politisches Bewusstsein, bleibt aber unabhängig von Politikern. Es ist ein Ort, an dem junge Kreative sich ausdrücken und Fähigkeiten für die Zukunft entwickeln können. Es geht um vollständige Integration, künstlerische Freiheit und vieles mehr.

Du wirst auch auf dem Tempio Festival in Berlin spielen. Was erwartest du dir davon?

Ich trete nicht nur auf, sondern bin auch fürs Booking verantwortlich. Tommaso, der Besitzer des Tempio, dem ich für sein jahrelanges Vertrauen unendlich dankbar bin, hat mir die musikalisch-künstlerische Leitung anvertraut. Dabei hatte ich völlige Entscheidungsfreiheit und wurde weder von der Marktpolitik noch von vorübergehenden Trends beeinflusst. Ich werde ein Closing-Set mit Identified Patient spielen. Job ist ein guter Freund, und wir haben schon einige Male zusammen im Tempio und auch im Le Sucre in Lyon gespielt. Das Ergebnis ist immer intensiv, berauschend und macht unglaublich viel Spaß. Wir werden euch definitiv zum Schwitzen bringen!

Zu guter Letzt: Was hattest du im Sinn, als du diesen Mix aufgenommen hast?

Das Tempio Festival.

Tracklist:

Parco Palaz – Tryptamin

Younger Than Me – Artemide (GЯEG Remix)

BDB – Boss Rhythm

Desinformant & Hedchef – The Perennial Question

t.A.T.u – Not Gonna Get Us (Diuragga Remix)

PALEBOY & BAD AUX – Core 2 Duo

Hassan Abou Alam – Basha’ Feat. ZIAD ZAZA, Ismail Nosrat & Aly

Doctor Jeep – Shake The Club

Spectral – Moonstone

Y2C (Younger Than Me & Curses) – Mystical Time Zone (Infinity Division Remix)

Hassan Abou Alam – 3asabi

Fosters Top – Infiltrate

Ilayaraja – Amman Kovil (Siu Mata Edit)

Maara & Amor Satyr – Spiritual Ambush

MoonDoctoR – Chakra Khan

GROOVE präsentiert: TEMPIO Festival 2024

30. August bis 1. September

Alte Münze

Berlin

Tickets: ab 5€