Iasos: Pionier der New-Age-Musik verstorben

Einer der ersten New-Age-Musiker ist tot. Iasos, ein griechisch-amerikanischer Produzent, verstarb wenige Tage vor seinem 77. Geburtstag, wie der Betreiber des Reissue-Labels Yoga Records bestätigte.

Iasos wurde 1947 in Griechenland geboren und wuchs in New York auf. Während seines Studiums spielte er in verschiedenen Jazz-Bands, bis er Ende der 1960er Jahre in den Westen der USA übersiedelte. Dort nahm Iasos an spirituellen Sessions teil, bei denen er ein übersinnliches Medium kennenlernte. Es soll ihm fortlaufend musikalische Harmonien übermittelt haben: „Paradise music”, wie Iasos sie nannte.

„Um 1967, 68 habe ich angefangen, diese Klänge zu hören”, so Iasos in einer Doku über den Künstler. „Aber erst 1973 hatte ich jenes tiefgreifende Erlebnis, bei dem ich ein bestimmtes Wesen aus einer höheren Dimension wahrnahm. Ich wusste trotzdem sofort, dass es eines war, das absichtlich in meinen Geist übertragen worden war.”

Iasos begann, akustische Instrumente durch elektronische Effekte zu schleifen. Sein Debüt Inter-Dimensional Music zählt heute zu den ersten Werken der „New-Age-Musik” – einer Verschränkung von esoterischen Elementen mit psychedelischer Musik, der manche eine übersinnliche Wirkung nachsagen.

Das 30-minütige Werk „The Angels of Comfort” zählt zu Iasos’ bekanntesten Arbeiten. Seine Musik wurde in Studien zu Nahtoderfahrungen, aber auch vom buddhistischen Religionsphilosophen Alan Watts und von der US-Raumfahrtbehörde NASA verwendet.