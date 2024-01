„Weekender”: Filmprogramm zur UK-Rave-Szene in Berlin

Auf der diesjährigen Ausgabe des Berliner Filmfestivals British Shorts läuft ein Programm zur britischen Ravekultur aus vier Jahrzehnten. „Weekender – Memories of Acid House & 90s Rave Scenes” verbindet Musikvideos und Kurzdokus zu einem etwa 90-minütigen Programm, das am 23. Januar im Gretchen zu sehen ist.

„Weekender” ist Teil der 17. Ausgabe des British Shorts, das vom 18. Januar bis zum 24. Januar stattfindet. Das Programm besteht aus Musikvideos von Flowered Up, Orbital, Chase & Status und Bicep, die von drei Kurzdokus ergänzt werden.

Die Filme zeigen unter anderem, wie die Musik den damaligen Lebensstil prägte und wie die von den Medien induzierte Panik die Kriminalisierung von Raves durch die konservative britische Regierung antrieb. Premierminister John Major wollte 1994 sogar ein Gesetz schaffen, um das öffentliche Abspielen von „repetitiven Beats” zu verbieten. Die Clips und Filme geben einen Einblick, wie die Bewegung und Kollektive rebelliert haben und wie sichtbar die Einflüsse der Rave-Kultur auf die Popkultur der Gegenwart sind.

Das komplette Programm findet ihr hier:

„Weekender – Memories of Acid House & 90s Rave Scenes”



Flowered Up – Weekender (Music Video)

World in Action: A Trip Round Acid House (Documentary)

Orbital – The Box (Music Video)

Techno Babes (Documentary)

Rave (Documentary)

Chase & Status – Blind Faith (Music Video)

Bicep – Glue (Music Video)

Club Gretchen

23. Januar 2023, 20 Uhr