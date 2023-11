Die Groove DJ-Charts mit Jorkes, Mary Yuzovskaya, Otaku Records, Rosa Red, Works Of Intent und Yung Jacop

Jorkes

Jokes (Foto: Daniel Rajcsanyi)

Tracks/EPs:

Alinka – Deep Into The Vibe [Twirl]

Jorkes – Free From Desire [Aus Music]

Massimiliano Pagliara – All The VCOs You Can Eat (Modular Mix) [Funnuvojere Records]

Barker & Baumecker – Strung (Eli Escobar’s Breezy Mix) [Freundinnen]

Cormac – Leathers and Lasers [Polari Records]

Paris Böhm – Sweetheart [Freeride Millenium]

Flower Crime – Spyral Hypnosis [Hyperreality]

Harald Grosskopf, Tyler Ov Gaia – Aurelac [Permanent Vacation]

Liz & Lauren – I’d Risk It All To Be With You [2MR]

lay me next to her bones – Alec Bladwin (Angel Dust Edit) [Breitenberger Bässe]

Alben/Compilations:

Irakli – Mechanical Moon [Live At Robert Johnson]

Anohni And The Johnsons – My Back Was A Bridge For You To Cross [Secretly Canadian]

Curses – Next Wave Acid Punx DEUX [Eskimo]

Mary Yuzovskaya

Mary Yuzovskaya (Foto: Marie Staggat)

Tracks/EPs:

Aero – Essence [Gurriers]

Giri – Kwisatz Haderach [No Signal]

Hoedus – Monoceros [Monday Off]

Moddullar – Rotate [innsignn]

Orbe – Sigma [Orbe Records]

Pyramidal Decode – Circular Movement [Mnestic]

Rasser – To Late To Understand [Edit Select]

Skjöld – Erkennung [NON Series]

Svreca – Paganism [Sublunar]

VA – Vol. 6 [Monday Off]

Alben/Compilations:

Blazej Malinowski – Between Method and Madness [Semantica]

Cio D’or – Polar [Kynant Records]

People Like Us – A Fistful Of Knuckles [Caciocavallo]

Otaku Records (Hamburg)

Otaku Records Hamburg (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Toni Moralez – Echoes From The Grave [Mutual Pleasure]

Cybotron – Maintain the Golden Ratio [Tresor Berlin]

Alarico – Klockworks 38 [Self-released]

Silicone Soul – Right On [Groove Recordings]

Yan Cook – Collateral Damage [Delsin Records]

Mogwaa – Boy EP [Klasse Wrecks]

Florentino – Kilometro Quinze [XL Recordings]

V.A. – Los Totes 2 [TraTraTrax]

Iya Shillelagh – Water Weight [FELT]

Alben/Compilations:

Pangaea – Changing Channels Pt. 1 + 2 [Hessle Audio]

Ricardo Villalobos – Alcachofa [Playhouse]

QZB – Future Forever [Critical Music]

Rosa Red

Rosa Red (Foto: Presse)

Nyra – City Sauna [canoe]

NIKS – Riding Senses [Self-released]

Ketiov – Icon [On Loop]

Horsegiirl – Shanti’s Barn Shanti’s Rules (Shanti Celeste Bootleg Remix) [Self-released]

Ed Davenport – Electricity [Childhood]

Texture – Full Bass Gear [Mind Controlled Rectifier]

BASHKKA – Act Bad (Roza Terenzi Remix) [Umay]

Cromby – Namaste [Potency]

Sam Goku – Spirit Beat [Permanent Vacation]

Jorkes – Free From Desire [Aus Music]

Alben/Compilations:

Pangea – Changing Channels [Hessle Audio]

Josh Caffe – Poppa Zesque [Phantasy Sound]

VA – Worst Behaviour, Vol. 4 [Worst Behaviour Records]

Works Of Intent

Works of Intent (Foto: Stephen Allwright)

Tracks/EPs:

Mike WiLL Made-It – Come Down (ft. Chief Keef & Rae Sremmurd) [Warner Chappell]

Chief Keef – Slow Dance (ft. Young Chop) [RBC Records]

Chief Keef – You My Number One [RBC Records]

Chief Keef – Shooters [RBC Records]

Chief Keef – Can You Be My Friend [RBC Records]

Chief Keef – Text (ft. C.Mula) [RBC Records]

Lil Tecca – CHOPPA SHOOT THE LOUDEST (w/Chief Keef, ft. Trippie Redd) [Republic Records]

Chief Keef – Yes Sir [RBC Records]

Chief Keef – Kills [RBC Records]

Chief Keef – Call’n [RBC Records]

Alben/Compilations:

Lana Del Rey – Lust For Life [Polydor]

Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell [Polydor]

Lana Del Rey – Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd [Polydor]

Yung Jacop

Yung Jacop (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Confidence Man, DJ Seinfeld – Now U Do [Ninja Tune]

Verraco – Escándaloo [Voam]

Duo Paradiso – Chocy’s Paradise [SNC RECS]

LSDXOXO – Double Tap [F.A.G., Because Music]

Effy – Mad [Steel City Dance Discs]

Tywi, Maruwa – Reality Checkpoint (Maruwa Remix) [Duality Trax]

Micropulse – Spore [Atom Trance Force]

TDJ, Von Bikräv – Saut De L’Ange [Collection Disques Durs]

Aleroj Ft. Isa Blu – SÓBAMELO GROOVE [International Chrome]

Sally C – Hit It [Big Saldo’s Chunkers]

Alben/Compilations:

Code Orange – The Above [Blue Grape Music]

Loraine James – Gentle Confrontation [Hyperdub Ltd.]

TURQUOISEDEATH – Se Bueno [Longinus Recordings]