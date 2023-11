DJ Deep: Charts from the Past (Oktober/November 1998)

Der DJ und Producer Cyril Etienne des Rosaies, auch als DJ Deep bekannt, gehört seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Protagonisten der französischen House- und Technoszene. Er betreibt zudem verschiedene Labels, unter anderem Deeply Rooted, auf dem schon große Namen wie Kerri Chandler, Ben Klock, Ben Sims oder François X veröffentlicht haben.

In den Neunzigern war DJ Deep in der Pariser Szene aktiv und spielte oft auf Partys von Laurent Garnier. Später wurde er Resident im Rex Club. DJ Deeps Charts führen zurück in den November 1998 – zum Höhepunkt der French-House-Explosion.

Seine Charts haben aber nicht viel mit dieser Strömung zu tun. Die Tracks zeigen eher Deeps Affinität zum US-amerikanischen House mit vielen souligen Vocals, wie auf Kerri Chandlers Klassiker „Rain”. Auch Tribal House kommt in seiner Auswahl vor – „Ose Orunmila (Djembe Drums)” von Ola Jagun & His Ancestral Rhythms ‎ist eine Platte, die man auch im Plattenschrank von Ron Trent oder Joe Claussell finden könnte.

