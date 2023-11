Die Groove DJ Charts mit CH4R20TTE, Dopplereffekt, Latitude Records, Longeez, Nesa Azadikhah, QNOE und suki

CH4R20TTE

CH4R20TTE (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Fasme – LEZGO [Craigie Knowes]

Tilman Riddelt – Pridee [EVOLVE]

trillosta – No Fear [anarchypnotica]

Astral Bandit – Fatal Fury [techlab.bp]

Afgang – Dream State [Unique Sound Records]

Sioc – Oxygen [Hardest Soft]

Repulsive Force – Prauge [Amphibian]

santiago nech – Psiquico [loveisthetruth]

Agata – 1000 Lives Ago [NO BORDERS]

AGUSTIN G – Broken Wings [Vermillion Trax]

Alben/Compilations:

Alan Backdrop – Insane World [Self-released]

SERENITY PILL – Intimacy [CARE]

Dr. Dorax & :kulmbach: – Das Wegbier am Rande der Gesellschaft [Self-released]

Dopplereffekt

Dopplereffekt (Foto: Maria Mendes)

Tracks/EPs:

Hans Zimmer – Paul’s Dream [Water Tower Music]

Eartheater – Crushing [Chemical Xl]

Alberta Balsam – Saccharine Shine [Dub Recordings]

Xeno & Oaklander – Sheen [Ghostly International]

Moderat – Fast Land (Marie Davidson Remix) [Monkey Town Records]

The Exaltics – They’re Coming From Everywhere [Clone West Coast Series]

Drax – Amphetamine [Thomas P. Heckmann]

Joey Beltram – Drome [Warp]

Depeche Mode – Never Let Me Down Again [Mute]

Dead Can Dance – Host of Seraphim [4AD]

Alben/Compilations:

Hans Zimmer – Dune Orginal Motion Pictures Soundtrack [Water Tower Music]

Eartheater – Powders [Chemical X]

Alberta Balsam – 15 Billion Elektrovolt [Dub Recordings]

Latitude Records (Berlin)

Latitude Records (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Boo Williams – Residual EP [Clone]

VA – Ibiza Sound Machine [ISM002]

Black Eyes – Hydro-Trip Vol.1 [Lost Control]

VA – Art Boi Sin / Tabu Subject [LAP]

Kai Alcé – New Life EP [Toy Tonics]

Seba & Paradox – Volt [Illian Tape]

DJ Vandel – No Rain No Rainbow EP [CR]

Danielle Arielli – All Night In Heaven EP [Underground Quality]

Subradeon – Keep Fighting [Subradeon Records]

Mike Huckaby – The Tresor EP [Tresor]

Alben/Compilations:

Ricardo Villalobos – Alcachofa [Perlon]

Brian Harden – Instinctive Meditation (Tracks From The Past – Rare & Unreleased) [D3 Elements]

Elecktroids – Elektroworld [Warp Records]

Longeez

Longeez (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Dan Diamond – 1999 [Cheeky Tracks]

Technical & Steve Hill – Bass Power (BK’s Cortina mix) [Masif Records]

Club Caviar – Game Over [Blue Records]

Base Graffiti – Keep on Playing [Kaktai Records]

Reformist – Starin’ At Me [Self-released]

WOST – DALE PA MI ESQUINA [TIVI GUNZ]

Beau Didier & Flits – Uh Uh [FLITS]

Papa Nugs – 145 In A Ford Escort (Vocal Cut) [Self-released]

Defective Audio – True Sound [Tempo Trax]

Intuition – Bad Boy [SIDEQUEST]

Nesa Azadikhah

Nesa Azadikhah (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Pretty Sneaky – Entering Theme [Marionette]

Rod Modell – Side A [Astral Industries]

A3000 – Sonic Stripes [Musique Pour La Danse]

French II & Bastian Benjamin – Hive [Nerve Collect]

Stojche – Body Language [Tangible Assets]

Alexander Kowalski – Lost In The Depths [ARTS]

Kyle Hall – Cosmic Touch [Apnea]

Nathalie Seres – Sometimes I Feel (Bailey Ibbs Remix) [Nevernotnow]

Fantastic Man – Novara (Progressive Mindfuck) [Basic Spirit]

100th Monkey & Tristan – Gobi Desert (Parallax Deep Edit) [Blue Hour]

Alben/ Compilations:

Temp-lllusion – failsafe [PTP Records]

Sepehr – Pomegranate Skies [NAFF Recordings]

VA – Intended Consequence [Apranik Records]

QNOE

QNOE (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

DJ Fucks Himself & Mathis Ruffing (feat. $ombi) – Die Nuss [RAIDERS]

Bianca Oblivion, Eliza Legzdina, Introspekt – EZ 4 ME (Introspekt Remix) [Future Bounce]

Bambii – One Touch [Innovative Leisure]

.mezer (the architect) – The Tempo [Self-Release]

DJ Babatr – Marihuana beats [Self-released]

DJ SWISHERMAN – SMOKED OUT [Self-released]

Dance System, Boston Bun – MEGAMIX [System Records]

Skee Mask & MJK – Patchwork Pt. 2 [Obligated Records]

Marlon Hoffstadt aka DJ Daddy Trance – It’s That Time [Method 808]

DJ SWAGGER – Black Pegasus (feat. Henry Greenleaf) [Kommerz Records]

Alben/Compilations:

Pangaea – Changing Channels [Hessle Audio]

Nídia – 95 MINDJERES [Príncipe]

Yazzus – IT’S YA GIRL’S BOOTLEGS III [Self-released]

suki

suki (Foto: Pickup Josh)

Tracks/EPs:

Rrose – Purge [EAUX]

Pillow Queens – Burns Me Up [Delicate Records]

Beastie Boys – Intergalactic [Capitol Records]

Buttechno – Cxema [Rassvet Records]

Verraco – Escándaloo [VOAM]

Thurlow Joyce – Varial [NAFF]

Ekzander – Overexposure [Spinning Around]

Der Dritte Raum – Trommelmaschine [Harthouse Mannheim]

Sweely – Take One [Negentropy]

Olympe4000 – Social media advertising [Adrenaline Quality]

Alben/Compilations:

Gwen Stefani – Love Angel Music Baby [Interscope Records]

Dopplereffekt – Gesamtkunstwerk [Clone]

Quasimoto – Yessir Whatever [Stones Throw Records]