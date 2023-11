Die Groove DJ Charts mit Casper, Jensen Interceptor, LUXE, Nakamo und Sciahri

Casper

Tracks/EPs:

Destrata – Mutationist [Scuffed Recordings]

freq444 – Dispersion EP [no•id]

Christian Coiffure – Sketches [Comic Sans Records]

XEXA – Vibrac​̧​o​̃​es de Prata [Príncipe]

The Next – Signals [Paradise Lost Recordings]

Hanna Svirska, Pymin – Znamennya [mystictrax]

Credit 00 – Cars Rule Everything Around Me [Pinkman]

Bobby Brim – Human To Monster [Linge Records]

Jlin – Derivative [Planet Mu]

ODDKUT – Exhale [Self-released]

Alben/Compilations:

Slauson Malone 1 – EXCELSIOR [Warp]

Simo Cell – Cuspide Des Sirènes [TEMƎT Music]

Tirzah – trip9love…??? [Domino]

Jensen Interceptor

Tracks/EPs:

Dj Fucci & CRRDR – FRESEO [NAAFI]

RKILLS – MACHINE [Angels Gun Club]

2AT – Heroina (guaracha flip) [low income $quad]

Verraco – Escándaloo [Voam]

Martyn Bootyspoon – Malware Trance [Local Action]

Mathis Ruffing & Tamila – Sternzeichen Domina [International Chrome]

LVRA – soft like steel (Jensen Interceptor remix) [Eastern Margins]

BASHKKA – C-Quence of Calamities [UMAY]

EVEHIVE – VO SOCÁ [MAMBA rec]

Liu Lee – Byuljari [Carousel Seoul]

Alben/Compilations:

EL irreal Veintiuno – Irrealidades [Infinite Machine]

Loraine James – Gentle Confrontation [Hyperdub]

VA – International Chromies Vol. 14 [International Chrome]

LUXE

Tracks/EPs:

Jon Jones – Gateway (Sunrise Mix) [Dream Software]

C-TO – Dance Scream [TRAX Records]

Dj Babatr – More My Love… Water Dog [Self-released]

Will Hofbauer – Hiccups [Wisdom Teeth]

DJ Swisherman – Pushin’ Keys [Self-released]

Vromo – Pump The Rhythm [self reflektion]

Henzo – Finola Shake [YCO]

I. JORDAN – Hey Baby [Ninja Tune]

Coe – Spin Cycle [Glass Talk Records]

Hassan Abou Alam – Kesbit (Ft. SHBL-LBSH) [Banoffee Pies]

Alben/Compilations:

Loraine James – Gentle Confrontation [Hyperdub]

Adam Pits – Synthetic Serenity [On Rotation]

Maara – The Ancient Truth [Step Ball Chain]

Nakamo

Tracks/EPs:

Ikari – The Lawnmower [Molekul]

JXXXO – Ahora Despues [Calosc]

Ctrltraxx – Peche [Leisure World]

Funk Assault – Signing Your Own Post [Primal Instinct]

Altinbas – Biosfera [Observer Station]

Seigg – This Is The Way [AKRONYM]

Confidential Recipe – TUUL4 [Self-released]

Yant – Vortex Of Lincos [SK_eleven]

Sciahri – Vortex [Sublunar]

Alarico – Erased [Mutual Rytm]

Alben/Compilations:

VA – Mala Junta – AE-MJ-001.2: The Collective Capsule Vol. 2 [Amniote Editions]

VA – Purveyors Of The Groove Vol.3 [Malör Records]

VA – Reverse VA001 [REVERSE]

Sciahri

Tracks/EPs:

Sciahri – Pareidolia I [Sublunar]

Talismann – Kliniek 1 [Talismann]

Kr!z – Surge [Token]

Altinbas – Hunt [Fuse Imprint]

Reeko – Energia Magenta [Delsin]

A.metz x Cirkle – Fusion [OBSKURA]

Yogg – Twice The Rice [Non Series]

Aiken – Life Without Doctrine [Timeline]

SAMA – Gentle Reminder [Maximalist_Minimalist]

Burden – Feast of Fools EP [Planet Rhythm]

Alben/Compilations:

Dario Zenker – Reflection [Ilian Tape]

Om Unit – Acid Dub Versions II [Acid Dub Studies]

Joaquín Cornejov – Más Allá Que Acá [Yuku]