Manamana: Letztes Set des Duos veröffentlicht

Das DJ-Duo Manamana, ehemals bestehend aus Sevensol und Map.ache, spielte auf dem diesjährigen Nachtiville im Januar nach 16 gemeinsamen Jahren sein letztes Set – kurz, nachdem es seine Auflösung bekanntgegeben hatte. Dieses wurde nun veröffentlicht.

„Zu keinem Set des Festivals haben wir so viele Nachfragen erhalten wie zu diesem”, schreiben die Macher:innen des Festivals. „Zweifellos sind auf diesem Nachtipod die vielen grinsenden Gesichter und die zahllosen Umarmungen vor und in der Booth hörbar. In diesem Sinne gibt es nicht viel mehr zu sagen als: Lebt wohl, Manamana, und alles Gute an Sevensol und Mapi, wir lieben euch.”

Manamana waren für ihre Mischung aus emotionalem und deepem House bekannt, ein Mix, die sich auch in ihrem letzten Set findet. Die beiden Künstler setzen ihre DJ-Karrieren getrennt fort.

Hört unten das finale Set des DJ-Duos, die zugehörige Review aus dem Januar lest ihr hier.