Future East: Das Line-up steht

Future East ist eine zeitgenössische Musik- und Medienkunstplattform sowie ein Festival, das am 21. und 22. Oktober in Berlin stattfindet. Das Festival konzentriert sich bei der diesjährigen Edition darauf, der Vielfalt und Kreativität von Künstler:innen aus Westasien und Nordafrika eine Bühne zu geben. Im Zentrum steht die Verschmelzung von Kultur und Technologie in Zusammenarbeit zwischen Künstler:innen und Kreativen.

Das Line-up bietet Live-Performances, unter anderem von der tunesischen DJ und Producerin Deena Abdelwahed mit ihrem Projekt „Jbal Rrsas”. Andere Künstler:innen wie BowLand, Sara Dziri ft. Valentina Bellanbova und Cinna Peyghamy werden sich im Laufe der Veranstaltung experimenteller elektronischer Musik und extraordinären Sounds widmen. Ziel ist es stets, eine audiovisuelle Erfahrung und dabei eine immersive virtuelle Umgebung zu schaffen.

Im Rahmen vergangener Ausgaben hat das Future East Natur und Architektur miteinander verbunden, um die Darstellung von Kreationen im Einklang mit der Natur zu gewährleisten. Das diesjährige Hauptevent sowie die Afterparty werden in der Berliner Musikbrauerei stattfinden.

GROOVE präsentiert: Future East Festival

21. und 22. Oktober 2023

Tickets: 20€ (Early Bird)

Musikbrauerei Berlin