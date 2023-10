„Tadamoun”: Compilation zur Unterstützung marokkanischer Erdbebenopfer

Nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko im September sammelt das Label Hypha mit Ransom Note Spenden für die Opfer. Tadamoun: A Compilation for Moroccan Earthquake Relief wurde durch den in Genf ansässigen DJ und Produzenten Reda Saiarh zusammengestellt und umfasst 24 Tracks von verschiedenen Künstler:innen aus ganz Europa.

Die Erlöse werden zu gleichen Teilen zwischen den Wohltätigkeitsorganisationen Atlas Kinder und Insaf aufgeteilt. Diese gewährleisten Schutz für Kinder und Frauen und unterstützen den Wiederaufbau der verwüsteten Gemeinden.

Die Compilation umfasst unter anderem Tracks von Romain FX, Anatolian Weapons, Cornelius Doctor und Zaatar. Musikalisch reicht sie von Ambient Electronica oder Trip-Hop bis hin zu Italo, New Beat und Techno.

„Tadamoun bedeutet Solidarität auf Arabisch. Musik kann eine Antwort auf diese Tragödie sein”, schreibt Saiarh in der Ankündigung. Die Compilation Tadamoun: A Compilation for Moroccan Earthquake Relief findet ihr hier.