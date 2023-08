The KLF: Neuauflage des Albums 1987 wird an Bibliothek gespendet

Die britische Band The KLF hat ihr Album 1987 (What the Fuck Is Going On?) neu aufgelegt und das einzige existierende Exemplar der British Library gespendet. Bis zum 30. August 2023 wird das Album in der kostenlosen Sound Gallery zu hören sein. Anschließend soll es in den Lesesälen der Bibliothek für immer zugänglich sein.

„Als lebenslanges Mitglied und Gründungsmitglied der KLF Re-enactment Society hielt ich es für meine Pflicht, das Album 1987 (Blah, Blah, Blah?) der Justified Ancients of Mu Mu [später The KLF, d.Red.] nicht nur ‚neu aufzulegen’, sondern es der Welt auf eine Weise zu präsentieren, die weit besser ist als die Originalversion. Dessen ungeachtet bin ich mir sehr wohl bewusst, auch wenn sie nicht wissen, dass ich mir dessen bewusst bin, dass meine alternden Ice-Kream-Männer eine Kopie meiner ‚Neuauflage’ ‚raubkopiert’, ein Acetat davon geschnitten und ihre Raubkopie der British Library ‚gespendet’ haben”, schreibt die Band in einer Erklärung.

Karoline Engelhardt, Kuratorin für populäre Musikaufnahmen an der British Library, sagte: „Dies ist ein ganz besonderes Jahr in der Geschichte der British Library, denn es markiert ihr 50-jähriges Jubiläum. Das Sound Archive wurde nur ein Jahrzehnt später Teil der British Library und hatte von Anfang an die Aufgabe, das nationale Klangerbe in all seinen kreativen Facetten zu bewahren. Die KLF-Kollection ist ein weiteres aufregendes Stück populärer Musikgeschichte, das nun in der British Library für künftige Generationen zugänglich sein wird.”

The KLF, bestehend aus Jimmy Cauty alias Rockman Rock und Bill Drummond alias King Boy D, gelten aufgrund ihres künstlerischen Outputs, den sie mit performativen Akten kombinierten, als eine der subversivsten Bands der britischen Musikgeschichte.