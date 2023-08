Cybotron: Neue Musik nach fast 30 Jahren

Mit Maintain The Golden Ratio kündigt das Electro-Projekt Cybotron seine erste neue Musik seit 1995 an – in neuer Besetzung. Zwei Tracks finden sich auf der EP, die am 13. Oktober auf Tresor erscheint.

Ein Revival der Gruppe gab es bereits im Jahr 2019. Damals spielten Cybotron mehrere Live-Shows, unter anderem in der Barbican Hall in London oder auf dem Dekmantel in Amsterdam. Zur neuen Besetzung zählten neben Cybotron-Mitbegründer Juan Atkins Tameko Williams alias DJ Maaco und Laurens von Oswald, der die neue EP zusammen mit Atkins produzierte. Der in Berlin lebende TJ Hertz, auch bekannt als Objekt, war für das Mixing mitverantwortlich.

Cybotron wurde 1980 von Juan Atkins und Richard „3070” Davis in Detroit gegründet. Später war noch John „Jon-5” Housely Teil der Gruppe. Ihre Veröffentlichungen, darunter „Alleys of Your Mind”, „Clear” oder „Techno City”, gelten als einflussreiche Musikstücke für die Entwicklung der Genres Electro und Techno. Atkins verließ die Gruppe 1985 aufgrund musikalischer Differenzen, während Davis bis 1995 weiterhin Musik unter dem Namen Cybotron veröffentlichte.

„Auch heute noch ist die Mensch-Maschine-Hybridität von Cybotron die wahrhaftigste Form des Techno, sie entwickelt sich im Dialog mit der von ihr geschaffenen und durch sie inspirierten technologischen Musik”, schreibt Speaker Music, der sich hier The Rhythmanalyst nennt, im Pressetext. „Die neueste Datendiskette markiert ein neues Kapitel”, heißt es dort weiter, „das einen techgnostischen musikalischen Ausdruck des Wissens widerspiegelt, das Cybrotron in ihrer jahrzehntelangen Auszeit erworben haben. Im Gegensatz zu den industriellen Nachbildungen der Model-500-Formel in der Tanzmusik, die Content-Marketing-Erwartungen erfüllt, die Musik in bestimmte, verkaufbare Genres segmentiert, ist diese Techno-Musik durch und durch sich selbst bewusst.”