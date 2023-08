Ruhrtriennale: The Third Room X Florentina Holzinger

Die Ruhrtriennale findet vom 10. August bis zum 23. September an verschiedenen Spielorten im Ruhrgebiet statt und verortet sich an den Schnittstellen von Musiktheater, Schauspiel, Tanz, Performance, Konzert und Bildender Kunst.

Das Essener Kollektiv The Third Room veranstaltet zusammen mit Florentina Holzinger ein Event, bei dem Konzert, Rave und Performance fusionieren. Florentina Holzinger wurde nicht zuletzt für ihre Produktion Ophelia’s Got Talent der Volksbühne Berlin von den Feuilletons gefeiert. The Third Room ist bekannt als Label, aber auch für Events wie das Stone Techno Festival.

In der Jahrhunderthalle Bochum wird der Abend mit Ambient- und Electronica-Konzerten von Colin Benders und Laurel Halo eröffnet, Dasha Rush spielt ein experimentelles Live-Set mit musikalischen Action-Happenings von Florentina Holzinger und es gibt DJ-Sets von Daniel Avery b2b François X sowie Surgeon b2b Lady Starlight.