Primavera Sound: Ableger in Madrid wird 2024 nicht stattfinden

Nicht nur kleine Festivals haben Schwierigkeiten, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Das Primavera Sound, eines der größten Stadtfestivals der Welt und ursprünglich in Barcelona beheimatet, hat in einem offiziellen Beitrag angekündigt, dass sein Ableger in Madrid nächstes Jahr nicht mehr stattfinden werde.

Dieses Jahr fanden zum ersten Mal aufeinanderfolgende Primavera-Sound-Events in Barcelona und Madrid statt. Der erste Festivaltag in der spanischen Hauptstadt musste allerdings aufgrund des schlechten Wetters entfallen.

Die Madrid-Edition sei außerdem eines der kompliziertesten Events gewesen, die man im Rahmen des Primavera Sound je organisiert habe, so die Veranstalter in einer Stellungnahme. Es sei nicht möglich gewesen, das Festival so durchzuführen, dass es den eigenen Erwartungen und denen der Besucher:innen entsprechen würde. Grund dafür seien „logistische Probleme” gewesen.

Für 2024 sei in Madrid kein Veranstaltungsort verfügbar, der ein zufriedenstellendes Festival ermöglichen würde, so die Veranstalter weiter. Deshalb stehe bereits jetzt fest: Ein Primavera Sound Madrid wird es im kommenden Jahr nicht geben.

Das Primavera Sound findet 2024 wie gewohnt in Barcelona statt – und zwar zwischen 30. Mai und 1. Juni.