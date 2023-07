Kanello Galore: Loco Dice und Co. am Strand in Münster

Kanello Galore am Coconut Beach in Münster geht in die nächste Runde. Am 30. Juli wird unter dem Namen Phil’s Licks vielleicht das Highlight der Strandsaison in Münster präsentiert. Neben b2b-Sets von Phil Fuldner und Ulf Alexander oder Juliet Sikora und Adele.Be ist auch der Düsseldorfer DJ und Produzent Loco Dice dabei.

Der selbstbetitelte Vollblut-Hip-Hopper, der auch das House- und Techno-Game durchgespielt hat, gräbt den Strand mit einem Spektakel um, das er sonst in Clubs auf Ibiza oder in Miami abzieht.

Mit Phil Fuldner ist ein weiterer DJ aus Düsseldorf dabei, der sich mit House auskennt. Das b2b mit Ulf Alexander ist sicherlich keine Überraschung, legen die beiden doch regelmäßig im Hotel Shanghai in Essen auf und sorgen für Disco-Stimmung im Ruhrpott.

Juliet Sikora ist Labelgründerin von Kittball und weltweit unterwegs. Ihre b2b-Partnerin Adele.Be ist nicht nur eine gute Bekannte, sondern auch Hotel-Shanghai-Resident. Mit ihrem an Funk und Disco orientierten House legte sie zuletzt auf der Tree Stage beim Docklands auf.

Support gibt es von Kanello Galore Resident Alyf. Nicht zum ersten Mal spielt er seine Deep- und Tech-House-Sets an der Seite von DJs wie Loco Dice.

30. Juli 2023

Tickets: ab 11 Euro

Coconut Beach

Münster