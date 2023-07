Brian Eno: Das Album „The Ship” in der Philharmonie Berlin

Die Ambient-Legende Brian Eno kommt mit dem Baltic Sea Philharmonic nach Berlin. Aufgeführt werden eine orchestrale Version seines Albums The Ship von 2016 sowie neue klassische Kompositionen von Eno. Geleitet wird das Projekt von Dirigent, Komponist und Produzent Kristjan Järvi.

Mit dem Live-Werk unter dem Namen Ships wird Brian Eno zum ersten Mal in seiner Karriere eine richtige Live-Tournee durchführen und tritt im Rahmen dieser in Venedig, Paris, Utrecht, London und Berlin in berühmten Konzerthäusern auf. Als Gäste sind der Schauspieler Peter Serafinowicz und Enos langjährige Weggefährten Leo Abrahams (Gitarre) und Peter Chilvers (Programming) dabei.

Auf der Biennale Musica in Venedig wird Brian Eno den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk erhalten. Zu Recht, schließlich trägt Eno mit Ships dazu bei, die Kluft zwischen klassischer und elektronischer Musik zu überbrücken.

Das Konzert findet am 24. Oktober 2023 in der Philharmonie Berlin statt. Tickets gibt es hier.