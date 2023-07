London: Neue Eventlocation Drumsheds eröffnet in ehemaligem Ikea

Der britische Eventbetreiber Broadwick Live eröffnet mit Drumsheds im September dieses Jahres einen neuen Veranstaltungsort in London. Die neue Eventlocation befindet sich in einem ehemaligen Ikea-Einrichtungshaus und soll der postindustriellen Atmosphäre des erst in diesem Jahr geschlossenen Techno-Clubs Printworks nachempfunden werden, der ebenfalls von Broadwick Live betrieben wurde.

Mit einer Kapazität von bis zu 15.000 Menschen übertrifft die neue Location etwa den Alexandra Palace oder die Wembley Arena und zählt fortan zu den größten überdachten Veranstaltungsorten Londons.

X-Room in der Eventlocation Drumsheds (Foto: Henry Woide)

„Broadwicks Mission war es schon immer, Marken zu schaffen, die unvergleichliche Live-Erlebnisse bieten, die eine echte Wirkung erzeugen”, sagt Simeon Aldred, Leiter der Unternehmensentwicklung von Broadwick Live. „Wir wollen, dass Drumsheds, wie alle von uns geschaffenen Räume, ein neues kulturelles Gravitationszentrum wird, das die Grundlage für menschliche Beziehungen bildet. Eine Verbindung, nach der sich die Menschen heute mehr denn je sehnen.”

Broadwick Live ist unter anderem für Veranstaltungsorte wie The Beams in London oder das Depot Mayfield in Manchester verantwortlich. Die Eventlocation und der Techno-Club Printworks, eine ehemalige Großdruckerei im Londonder Stadtteil Rotherhithe, war bis Mai 2023 Spielstätte für zahlreiche DJs wie Sven Väth, Aphex Twin oder Skrillex.

Von Juni 2019 bis Januar 2022 gab es in der Nähe des neuen Standortes bereits ein Broadwick-Projekt unter dem Namen „The Drumsheds”. Vier ehemalige Lagerhäuser der BOC Gasworks dienten unter anderem als Location für das Musikfestival Field Day.