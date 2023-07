Tresor: Neue Kurzdoku veröffentlicht

Mit „Tresor: A Story Of Survival” ist eine 15-minütige Resident-Advisor-Doku zum 32-jährigen Bestehen des Technoclubs veröffentlicht worden. Unter anderem Tresor-Gründer Dimitri Hegemann oder DJ und Produzent Alan Oldham erzählen von den historischen Anfängen in der Leipziger Straße bis hin zum Neubeginn im ehemaligen Heizkraftwerk in Berlin-Mitte.

Ebenfalls zu Wort kommen Killa Schütze von der Clubcomission Berlin sowie Laurens von Oswald, Festivalleiter von Berlin Atonal und Vorsitzender der Tresor Foundation. Die 2021 von Dimitri Hegemann gegründete Stiftung macht sich für den Erhalt und die Präsenz von Kulturräumen stark, die durch steigende Immobilienkosten und Gentrifizierung zu verschwinden drohen.

Gedreht wurde die Dokumentation vom australischen Filmemacher Josiah McGarvie. Emma Tracey war für die Produktion verantwortlich. Unterstützt wurde die Dokumentation von der Clubcommission Berlin.

„Tresor: A Story Of Survival” könnt ihr unten streamen.