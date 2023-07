Unruhen in Frankreich: Zahlreiche Festivals und Events abgesagt

Letzten Dienstag hatte ein Polizist im Pariser Vorort Nanterre einen 17-Jährigen, der nur als Nahel bekannt ist, aus nächster Nähe erschossen. Seither wurde Frankreich von Krawallen erschüttert, die sich bis in die französischsprachige Schweiz und nach Belgien ausweiteten. Hunderte Gebäude, Autos und Tausende Müllcontainer wurden über das Wochenende zerstört oder angezündet. Die Pariser Polizei befand sich in regelrechten Straßenschlachten mit den Revoltierenden.

Um die Proteste einzudämmen, hatte die französische Regierung angeordnet, am Freitag den öffentlichen Verkehr landesweit ab 21 Uhr einzustellen. In Paris wurde diese Maßnahme am Samstag wiederholt, in Marseille und Lyon verhielt es sich ähnlich. Auch viele Festivals und Events mussten abgesagt werden. So etwa das Madame Loyale, das Beat and Beer, die Party Feel Free Records und viele weitere. Das Nostromo wurde von den Behörden gezwungen, nicht stattzufinden, wogegen die Betreiber:innen protestieren.