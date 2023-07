The Chemical Brothers: Neue Single und offizielles Buch über 30-jährige Karriere

Das britische Duo The Chemical Brothers kündigt die neue Single Live Again und das Buch Paused in Cosmic Reflection an, das ihre Karriere in den letzten 30 Jahren beleuchtet.

Zur neuen Single gibt es bis jetzt nur eine 30-sekündige Version. Darauf sind Vocals der französischen Songwriterin Halo Maud zu hören, die über treibenden Instrumentals liegen. Das ganze Stück wird vermutlich auf dem neuen Album zu hören sein, das diesen Herbst erscheint – das letzte Studioalbum No Geography liegt bereits vier Jahre zurück.

Das Buch wurde angekündigt als „die ultimative Geschichte der Chemical Brothers”. Darin wird die Karriere von den beiden Künstlern selbst, Tom Rowlands und Ed Simons, wie auch von anderen Künstler:innen, die dem Duo nahestehen, erzählt. Neben der Erzählung und den Interviews finden sich über 336 Seiten verteilt auch etliche Archivfotos, die das Geschehen visuell dokumentieren.

Mitverantwortlich waren The Chemical Brothers für das Entstehen des Genres Big Beat, auch vertreten von Künstlern wie The Prodigy und Fatboy Slim. Spätestens mit dem zweiten Album Dig Your Own Hole, das 1997 erschien, schufen sie Popkultur und landeten in den UK-Charts ganz oben.