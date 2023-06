Café Soda XXL: Hamburger Crew veranstaltet Festival

Die Café-Soda-Crew kapert das Hamburger Heiligengeistfeld und veranstaltet am 24. Juni ihr erstes Tages-Festival. Als eine der beliebtesten Techno-Veranstaltungsreihen Hamburgs serviert die Crew vor einzigartiger Kulisse mit Acts wie Ryan Elliott und Ogazón nicht nur einige der derzeit angesagtesten Techno-Künstler:innen, sondern tischt auch zahlreiche lokale kulinarische Köstlichkeiten auf.

Von House bis Techno stehen von 11 bis 22 Uhr sowohl lokale aufstrebende DJs wie Murphy und Shimmy Robin als auch internationale Künstler:innen an den Decks. Nahtlose Sets von internationalen Stars wie fka.m4a reihen sich an Sets von Café-Soda-Lieblingen und Residents wie Najeh. Im Anschluss geht es mit einer Aftershow-Party im Hamburger PAL weiter. Gefreut werden darf sich auf AGY3NA sowie energiegeladenen Jungle und UK-Garage von OK Williams. Auch eine Reihe lokaler Künstler wie Sunny7AM, Hard Drive Library und Friz07 hauchen der Veranstaltung frischen Wind ein.

Bekannt für ihre legendären Techno-Open-Airs im Sommer und Indoor-Raves im Winter, gründete sich die Café-Soda-Crew ursprünglich im Jahr 2018 als kleines Projekt befreundeter Techno-Liebhaber:innen. Mit dem Ziel, eingefahrene Techno-Klischees zu vermeiden, will das Kollektiv „lokale Künstler:innen aus Hamburg und verschiedene subkulturelle Szenen in ganz Deutschland” präsentieren. Diese Vision hat sich seither weiterentwickelt. Mit dem eintägigen Festival erfüllt sich das Team den Traum, noch mehr Menschen für Techno zu begeistern und ihre Party als erstes unabhängiges Label auf das Hamburger Heiligengeistfeld, einen der lebendigsten Orte der Stadt, zu bringen.

Für Verpflegung sorgt die Klinker Bar, mit exquisitem Barfood und Naturweinen. Später steht eine handverlesene Auswahl lokaler Foodtrucks für den notwendigen Energienachschub bereit.

Café Soda XXL Flyer

GROOVE präsentiert: Café Soda XXL

24. Juni 2023

11 bis 22 Uhr

Tickets: 42 Euro

Heiligengeistfeld

Hamburg