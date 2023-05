Die Groove DJ-Charts mit AADJA, ALIVEMAEX, Dangermami, Lakuti & Tama Sumo, SALOME und Melting Point

- Advertisement -

AADJA

AADJA (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Kenji Hina – Cargo [EMERALD]

ALNA – Out Of The Blue [Nodding Heads]

Lawrence Lee – Hardcore Seoul [E-MISSIONS]

Son Error – Strange Man (At The Corner) [AKRONYM]

Undivulged – De Derde [UNDIVULGED]

DJ Traytex – Hey Babe (Rill Remix) [MITSU2000]

Bailey Ibbs – Caelid [Token]

Arkan – Stop Thinking [Drawner Records]

1morning – Rush [Self-released]

PageOne – Caught In The City [MalöR]

LPs:

Biosphere – Shortwave Memories [Biophon Records]

µ-Ziq – Magic Pony Ride [Planet Mu]

Skee Mask – A [Self-released]

ALIVEMAEX

ALIVEMAEX (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Kalte Liebe – Dopamin [Kalte Liebe]

nthng – Battle Hymn [Transatlantic]

Jonas Xenon – Synthetic Jawbreaker [Out Rage Records]

Versus – Anything [AKRONYM]

Deep Mind Direction – Daydreaming (Mython Remix) [Darkart]

Julian Muller, CAIVA – When All The Lights Go On [Live From Earth Klub]

Sánchez Jr. – Pressure Up [Out Rage Records]

Stef Mendesidis – Klockworks 33 [Klockworks]

Cleric – Angel of Death [ClergyLTD]

ALIVEMAEX – Lara [Enneatrax]

LPs:

Various Artists – ETX 1 [Enneatrax]

Hadone – What I Was Running From [TWND]

Tube-Tech – Raw [Beatdisaster Records]

Dangermami

Dangermami (Foto: Lior Neumeister)

EPs/Tracks :

Gent1e $oul – Silk Armor [Fast Castle]

Mia Koden – Hot Take / I Did [Self-released]

Body Logic – Remur [Maison Fauna]

Yoofee – Lost Papers EP [Case Voyager]

Mantra – Damaged EP [Sneaker Social Club]

Ome – Nada EP [WHEEL & DEAL RECORDS]

Doctor Jeep – Push The Body [Doctor Jeep]

Damian’s Ghost – After Life [Astrophonica]

LUZ1E – Escapism [Mechatronica]

Syz – Headspin [Banoffee Pies Records]

LPs :

MC Yallah – Yallah Beibe [HAKUNA KULALA]

Andrea – Due In Color [Ilian Tape]

Various – Plot Holes Vol 1. [Offish Productions]

Lakuti & Tama Sumo

Lakuti & Tama Sumo (Foto: Privat)

EPs/Tracks:

Jazzanova – Beyond The Dream (musclecars Reimagination) [BBE]

Genji Sawai – 1969 (The Real) [Glossy Mistakes]

Marcellus Pittman – Sanskrit Body Rock [Acid Test]

Sadar Bahar & Marc Davis – Disco Gospel [Mr. Bongo]

Members Only – The Question Is [Members Only]

Kirk Degiorgio – Robe Of Dreams [Neroli]

Boo Williams – Disco Runnerz 4 [Disco Runnerz]

Abacus – The Lower End Theory [NDATL]

Spirit Of The Black 808 – Dirty Jointz [Noble Square Recordings]

Soichi Terada – Takusambient (Alex Attias Remix) [Rush Hour]

SALOME

SALOME (Foto: Bassam Allam)

EPs/Tracks (kein Ranking):

Richard Easel – Came Back Haunted [Mosaique]

FITNESSS – F20 / D Æ 1R [Self-released]

Bielefeld Murder Boys – The Turbobelgian [Typeless]

Courtesy – Night Journeys III [Kulør]

11Schnull & Baxmann – All Good I Got Time [International Chrome]

Mister Sticktalk – GOT ME FUCKED UP (USER DELUSION DONK MIX) [Clan Destine]

Achat – Manoeuvres [Inherit]

CHOPP. – Move your feet [POTOP]

Wachita China – IRON MIKE 47 [Self-released]

Riot Code – Sword & Art (HIGH FIDELITY REMIX) [Self-released]

LP (kein Ranking):

Squarepusher – Hello Everything [Warp Records]

Arpanet – Inertial Frame [Record Makers]

Burial – Untrue [Hyperdub]

Melting Point

Melting Point (Foto: Facebook)

EPs/Tracks:

Language – In The Lab EP [Few & Far Between]

40 Thieves – Don’t Turn It Off [Permanent Vacation]

Charm – Love Is Music [Flaneurecordings]

Danielle Arielli – All Night In Heaven EP [Underground Quality]

Isolée – Rumour [Resort Island]

O Wells – Liquid Sun EP [Mojuba Records]

Abacus – The Lower End Theory EP [NDATL]

Sipho Gumede – Something To Say EP [Vive La Musique]

Len Faki – Fusion EP 02 [Figure]

SCF – Höler [exklusives Melting-Point-Bootleg]

LP:

The Waves – Motorikherz [Perlon]

Various / Ata / nd_baumecker – Running Back Mastermix: Wild Pitch Club Part I [Running Back]

Donato Dozzy – Filo Loves the Acid [Tresor]