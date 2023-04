MELT 2023: Das Line-up steht

Das Line-up des MELT 2023 ist komplett. Neben den zuletzt angekündigten hochkarätigen Verstärkungen wie Bunt, Daria Kolosova, DJ Boring b2b Salute werden auch Slowthai und Bicep beim Festival in Ferropolis auftreten. Schade: FKA Twigs und Alignment b2b Anxhela mussten absagen.

Das Melt 2023 biete trotzdem „das vermutlich diverseste Line-up im deutschsprachigen Raum”, wie Festivaldirektor Florian Czok sagt. „Ob Raver oder Hip-Hop-Head, Fans von Indie oder Pop: Für alle ist im Line-up was dabei.”

Sonnige Good-Vibes-Musik ist am Beach Club mit Acts von Multisex, Strangelove oder Toy Tonics angesagt. Mit Hi-NRG-Techno dreht man in der Rollerdisco mit Sets von DJ Heartstring oder Narciss seine Runden. Weitere Highlights setzen die Veranstalter:innen mit The Blessed Madonna oder auch KI/KI, die auf der Big Wheel Stage aufdreht. Mit Eliza Rose und Joy Orbison sind außerdem zwei britische Künstler:innen dabei, die das musikalische Spektrum des MELT noch weiter auffächern.

„Wir wollen Raum für gemeinsame Erlebnisse und Entdeckungen schaffen, unsere Besucher:innen anregen, über den Tellerrand zu schauen. Wir sind uns sicher: Auch vielleicht unbekannte Acts werden auf dem MELT für Begeisterungsstürme sorgen”, so Czok.

MELT 2023 Line-up Flyer

GROOVE präsentiert: MELT 2023

8. bis 11. Juni 2023

Tickets: 209,95€

Ferropolis

Gräfenhainichen