Róisín Murphy: Neue Single mit DJ Koze

Kaum eine Popsängerin genießt in der elektronischen Musik ein solches Ansehen wie Róisín Murphy. Vielleicht, weil sie in den letzten 30 Jahren mit vielen großen Namen der Szene zusammengearbeitet hat. Schon als Teil von Moloko in den Neunzigern ließ sie Remixe etwa von Todd Terry, Mousse T., Ashley Beedle oder DJ Krust anfertigen. Als Solokünstlerin arbeitete sie mit Boris Dlugosch, Herbert, Groove Armada, Fatboy Slim oder David Morales zusammen.

DJ Koze mit Róisín Murphy 2019 in Sydney (Foto: Jordan Munns)

Die Kollaboration mit DJ Koze ist keine Überraschung. Murphy unterstützte ihn auf seinem letzten Album auf zwei Songs mit Gesangspassagen. Nun revanchiert sich der Hamburger mit der Produktion ihrer neuen Single „CooCool”. Murphy hat mit DJ Koze auch einige gemeinsame Auftritte absolviert, unter anderem 2019 im Opernhaus in Sydney.

Gleichzeitig kündigt Murphy an, von nun an bei Ninja Tune unter Vertrag zu stehen. Das GROOVE-Interview zu Murphys letzten Album Róisín Machine findet ihr hier.