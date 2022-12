In der Technoszene der Neunziger wirbelte sein Name durch die Clublandschaft Kassels. DJ Pierre, dessen bürgerlicher Name Pierre Blaszczyk schnell für sprachliche Stolpersteine sorgen kann, gilt bis heute als Wegbegleiter einer aufstrebenden Technokultur hessischer Gefilde.

Als Resident im Kasseler Club Aufschwung Ost, der später in Stammheim umbenannt wurde, erlebte Pierre den Frühling seines DJ-Schaffens. Auch hinter den Decks des Tresors war Pierre ein renommierter Act, sodass sein Name bald über die Grenzen des heimischen Kassels trat. Mit seiner EP aus dem Jahr 1997, „Limited 500”, bewahrte Pierre den ekstatischen Sound der Neunziger und ebnete zugleich den typisch-markanten Klang seiner folgenden Tracks.

Pierres Charts aus dem Jahr 2002 bedienten ein breites Spektrum an Stilen. So schieben Radiohead und Abe Duque warm-wohlige Tracks aneinander, die im nächsten Moment von mechanischen Drum-Hats abgelöst werden. Pierre vereint in seinen Charts traditionellen Detroit-Techno mit tranciger Klangmalerei, die heute genauso schön durch unserer Hörkanäle fluten wie vor 20 Jahren.

Am 12. Dezember 2012 verstarb Pierre Blaszczyk im Alter von 38 Jahren infolge eines Asthmaanfalls. Anlässlich seines Todestages präsentieren wir euch seine Charts von 2002.