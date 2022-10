Ableton Loop Create: Online-Event für Musikschaffende

Die diesjährige Ausgabe von Loop Create beginnt am 29. Oktober. Von überall her können Menschen am Event teilnehmen und in einen gemeinsamen Austausch mit bekannten Produzent:innen und Künstler:innen treten. Um 16 Uhr startet das kostenlose Online-Programm.

Unter dem Motto „Get Together” setzt Ableton Loop auf ein gemeinsames Miteinander, um Ideen und Talente Musikschaffender in kollektiver Form zu bündeln. So werden der Filmproduzent Sam Slater und die Komponistin Hildur Guðnadóttir zu einem digitalen Interview-Gespräch eingeladen, um über das Arbeitsklima in kollaborativen Projekten zu sprechen. Ein zweistündiger Workshop mit der Musikerin Maya Shenfeld vermittelt kreative Arbeitstechniken im Umgang mit Synthesizer und Sampler. Als Programmabschluss ist eine Challenge zwischen den Künstler:innen Mustelide und Aquarian geplant. Sie treiben gemeinsam unvollendete Musikstücke voran.

Um teilzunehmen, müsst ihr euch online kostenlos registrieren. Das gesamte Programm und den Link zur Teilnahme findet ihr hier.

Ableton Loop Create

29. Oktober 2022 ab 16 Uhr (UTC+2)