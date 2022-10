Das zweiwöchige Festival Spy on Me #4 – New Companions im HAU thematisiert die künstlerische Auseinandersetzung mit der digitalen Gegenwart. Im Fokus stehen alltägliche Gegenstände aus der digitalen Welt. Von GPS hin zu Instagram und Memes. Ein weiterer Fokus liegt auf Pilzen, Tieren und Mikroorganismen, die aufgrund von Umweltkatastrophen und der Pandemie verstärkt ins Blickfeld geraten sind.

Ein Konzert von JASSS rundet das zweiwöchige Festival ab. Unterstützt vom audiovisuellen Künstler Ben Kreukniet, der unter anderem mit James Blake und Massive Attack zusammengearbeitet hat, präsentiert die Spanierin ihr auf Ostgut Ton veröffentlichtes Album A World of Service. Eine audiovisuelle Performance, in deren Rahmen die Künstlerin Klanglandschaften erkundet und sie mit visuellen Montagen verbindet. 3D-Scan-Technik hebt audiovisuellen Auftritt weiter ab.

Außerdem wäre da noch die Performance-Installation Homemade RC Toy der Choreografin und Performerin Geumhyung Jeong. Die Südkoreanerin kreiert mithilfe selbstgebauter Roboter Momente der gegenseitigen Fürsorge, Empathie und sinnlichen Interaktionen. Die Ausstellung umfasst neben den Robotern auch Videos, die den Entstehungsprozess beleuchten.

Geumhyung Jeong Foto: Presse

Spy on Me #4 – New Companions

7. Oktober 2022, 20:30 Uhr

Tagestickets: ab 22

Hebbel Am Ufer/HAU

Berlin