September 2022: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Front de Cadeaux – We Slowly Riot (Antinote)

„There Is Something Wrong” heißt der dritte Track auf We Slowly Riot. Dieser Satz lässt sich auf viele Phänomene anwenden, und gerade in den letzten drei Jahren scheint das, was wrong ist, sich inflationär zu vermehren. Hinzu kommt: Die Verdrängungsmechanismen versagen zusehends. Front de Cadeaux sehen jedoch keinen Grund, uns angesichts all des sogenannten Falschen zu schonen. Im Gegenteil, sie wiederholen „There Is Something Wrong” als Quasi-Beschwörungsformel so lange, bis der Impuls, den Track zu skippen, fast die Oberhand gewinnt. Doch dann nimmt das Stück an Intensität zu, und die Formel wird zur Parole, dringt in den Teil des Bewusstseins ein, der sie akzeptiert und nicht mehr abzuwehren versucht. Woraus ein gutes Gefühl entsteht, ein Trance-Effekt – der in verschiedener Intensität fast allen Stücken innewohnt.

Komplett ohne Trance-Genre-Stilmittel allerdings, Front de Cadeaux lassen sich keinem Fach im Plattenladen so richtig zuordnen, und von Fusion oder Stilmix zu sprechen klingt im Zusammenhang mit ihrer Musik mindestens unangemessen, wenn nicht gar grob. Das in Belgien und Italien ansässige Duo hat vielmehr einen sympathisch-eigenwilligen Electronica-Entwurf kreiert, in dem sich Bezüge zu Dub, Kraftwerk und Kraut genauso finden lassen wie zu experimentellem Techno, Slo-Mo-House und nordafrikanischem Wüsten-Blues.

Alle Tracks verweigern sich aber konsequent einer Etikettierung, kein Element wirkt aufgesetzt oder einem konventionellem Rahmen angepasst, um einen Aha- oder Novelty-Effekt zu erzielen – alles wirkt lässig, organisch, selbstverständlich. Mathias Schaffhäuser