I-F – The Fetish Death (Viewlexx)

I-F steht ja bekanntlich für Interr-Ference. Weniger bekannt ist, dass Ferenc der klangvolle ungarische Name für Franz ist. Also im Grunde Interr-Franz. Funfact. Ein langerwartetes Lebenszeichen des holländischen Produzenten nach über zehn Jahren. Und es ist wie erwartet ein unverkennbarer I-F, Fälschung ausgeschlossen.

Diese verkrusteten, monochrom anmutenden Schichten rohester Maschinenklänge, trocken und verschwenderisch dick aufgetragen und seit Neuestem vom Modularsystem aufgenommen. Die Bassdrums bevorzugt rotzig, aber präzise übersteuert und verzerrt sind vielleicht nichts für strenge Vegetarier:innen. Den erzählerisch redundanten Rhythmusstrukturen zu folgen, ist, wie einer spannenden Geschichte aus der noch wilden Vorzeit zuzuhören, und macht einen archaischen Spaß, wie er direkter kaum sein kann.

„Choose how you live and choose how you die… I-F choosing the Fetish Death”, heißt es auf dem mitgelieferten Beipackzettel. Die Tracks können als ein rougher, aber dennoch äußerst eleganter Soundtrack zum ekstatischen Abgang von der Bühne, zum Beispiel mit abgeschnürter Latextüte auf dem übertrieben lächelnden Kopf, gelten. Holländische Meisterwerke, schon wieder. Richard Zepezauer