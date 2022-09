Fusion Club Münster: 25. Geburtstag am 1. Oktober

Der neue Fusion Club (Foto: Presse)

Raven geht nicht nur in Millionenstädten: Seit nun einem Vierteljahrhundert besteht der Fusion Club und ist als Institution weit über das Münsterland hinaus bekannt. Die Vorläufer gehen sogar in die Achtzigerjahre zurück: Als sich im verlassenen Industrieareal am Hawerkamp eine Hip-Hop- als auch Techno-Szene bildete und sich Menschen aus der Region zu ersten Raves versammelten. Seit 1997 besteht der Fusion Club aus mehreren Ebenen und Floors, 2021 kam es zum großen Umbau mit neuem Innendesign und spektakulärer Lichtinstallation. Am 1. Oktober lädt Fusion nun zur großen Geburtstagsfeier ein!

ÂME (DJ) und Jennifer Cardini werden b2b spielen und das österreichische Duo HVOB das erste Liveset in Münster zum Besten geben. Dazu kommen Residents und talentierte Acts wie wie Franca, Fappe & Bru und die Affenkäfig-Crew, die den Fusion-Sound auf insgesamt vier Floors spielen und zelebrieren.

GROOVE präsentiert: 25 Jahre Fusion

Tickets: 15 Euro

Fusion Club

Am Hawerkamp 31

Münster