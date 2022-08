Gabber Modus Operandi (Foto: Oktavian Adhiek Putra)

Im Rahmen von Anschuldigungen sexueller Gewalt stellt das Duo Gabber Modus Operandi (GMO) aus Bali vorerst alle Aktivitäten ein. Darunter fällt auch die Absage ihrer für September geplanten Kanada-Tour.

In einem Statement auf Instagram bestätigen Kasimyn and Ican Harem, dass einer der beiden eines sexuellen Übergriffs beschuldigt wird. Um wen es sich handelt und was genau vorgefallen ist, geben die Musiker nicht bekannt. Angeblich hätten sie selbst nicht genügend Informationen zu dem Vorfall und wollen das mutmaßliche Opfer vor einer öffentlichen Debatte schützen.

Die betroffene Person wandte sich am 9. August 2022 mit einem Twitter-Post an die Öffentlichkeit und gab an, im Jahr 2019 von einem der beiden Musiker sexuell belästigt worden zu sein. Der Post wurde kurze Zeit später wieder gelöscht. Das Duo gibt an, von den Vorwürfen erst vier Tage nach Veröffentlichung des Twitter-Beitrages erfahren zu haben.

Gabber Modus Operandi haben laut ihres Statements vergebens versucht, Kontakt zu der betroffenen Person aufzunehmen. Aus diesem Grund wurde eine Rechtsberaterin damit beauftragt, ein objektives Gutachten zum Vorfall zu erstellen. Die Untersuchungen dauern noch bis zum 1. September an. GMO verkündet, sich nach den Ergebnissen dieser zu richten, jegliche Verantwortung zu übernehmen und mögliche Konsequenzen zu tragen.