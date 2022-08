Alarico (Foto: Presse)

Der Mailänder Produzent Alarico startete seine Karriere vor sieben Jahren als DJ. Tiefer eingetaucht in die Welt der elektronischen Musik, begann er schließlich auch mit der Produktion eigener Tunes. Für seine neue EP Boya arbeitet er zum ersten Mal mit dem Label Mutual Rytm zusammen, das sie am 12. August veröffentlichen wird. Als Vinyl umfasst die Produktion fünf Tracks, digital insgesamt acht samt drei Bonus-Remixes.



Der Track „Lost in Time” beginnt ab Takt eins mit einer ordentlichen Percussion-Line und führt beständig den Roten-144-BPM-Faden durch die gesamte Produktion. Nach circa einem Sechstel des Songs addiert Alarico nach einem kurzen Hi-Hat-Einschub Vocals als reduziertes Motiv und bedient damit eines seiner wichtigsten Erkennungsmerkmale. Nach kurzer Zeit führt er jegliche Elemente zu einer funktionierenden Einheit zusammen und beendet den Track ebenso abrupt wie er ihn begonnen hat.

Boya MR-004

A1 – AE86

A2 – Boya

B1 – Killa Cut

B2 – Lost In Time

B3 – The Ballad of Lisa

D1 – God Bless Hip Hop (Digital Bonus)

D2 – Cigarettes After Sex (Digital Bonus)

D3 – The Rush Hour (Digital Bonus)

Format: Vinyl/Digital

VÖ: 12. August 2022