- Advertisement -

2023 kehrt die Time Warp in die Maimarkthalle im badischen Mannheim zurück. Am 1. und 2. April soll das Event auf insgesamt sechs Floors stattfinden. Nun kündigen die Veranstalter:innen das Programm mit über 40 Acts an.

Hinter den Decks stehen unter anderem Dixon, Kölsch, DJ Koze und Sven Väth. Richie Hawtin, Nina Kraviz und Amelie Lens sind ebenfalls in Mannheim am Start. Tickets gibt’s ab 89 Euro.

Das vollständige Line-up sowie alle weiteren Informationen zum Festival findet ihr hier.