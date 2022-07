Monika Kruse auf der Nation of Gondwana 2021 (Foto: Alexis Waltz)

In wenigen Tagen öffnet die Wiese am Waldsee, und das erste Mal seit 2019 findet die Nation Of Gondwana 2022 wieder an einem einzigen Wochenende für alle statt. Auch Monika Kruse wird nicht fehlen, die ähnlich wie Sven Dohse zum Inventar des Festivals gehört.

Monika Kruse ist Teil der ersten Generation deutscher Techno-Artists, die sich global einen Namen machten. Damit ist sie auch eine der wenigen Frauen, die sich in der Männerwelt durchsetzen konnte. Noch immer halten diese Energie und die internationale Aufmerksamkeit an, beim eher familiären Festival in Grünefeld ist sie längst Stammgast hinterm DJ-Pult. Kurz vor der Nation 2022 zeigen wir euch, was sie vor exakt 20 Jahren in der Plattentasche mitgebracht hätte.

Grenzlinien zwischen House und Techno beachtet Kruse nicht groß, gemeinsamer Nenner aber müssen kompromisslose, treibende Rhythmen sein, scharfe Perkussion und ein jackender Groove – mit Exkursionen ins Tribale und in frühen Minimal Techno. Kruse nominierte DJ Rush, Alexander Kowalski oder Oxia für ihre Monatscharts. Hört hier und stimmt auf euch die Nation ein!