Am kommenden Wochenende findet die Nation of Gondwana am Waldsee bei Grünefeld statt. Das Line-up trumpft nicht nur mit großen Namen wie Rødhåd, Dixon oder Ellen Allien auf. Mit dabei sind weitere Highlights wie GiGi FM, DJ Tool oder Marie Montexier und nicht zu vergessen der traditionelle Auftritt des Grünefelder Frauenchors. Das vollständige Line-up findet ihr hier.

Zum 30. Mal ist die Nation of Gondwana eine feste Anlaufstelle in der Festivalsaison. Nicht weit von Berlin feiern auf dem Acker jährlich Tausende Besucher:innen in familiärer Atmosphäre – ob am See, im Sand, auf dem Feld, in der Sonne, oder im Wald zwischen den Bäumen.

Nur einen Schönheitsfehler gibt es: Das Festival ist bereits ausverkauft. 1×2 Tickets könnt ihr allerdings noch bei uns gewinnen. Schickt hierfür bis Mittwoch, den 17. Juli, euren vollständigen Namen, den vollständigen Namen eurer Begleitung sowie beide E-Mail-Adressen in einer Mail mit dem Betreff NoG24 an gewinnen@groove.de.

GROOVE präsentiert: Nation of Gondwana

19. bis 21. Juli

Grünefeld