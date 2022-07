Plan des Coworking Space im ehemaligen Printworks (Bild: Hawkins\Brown’s)

Die Eventlocation Printworks in London wird schließen. In einer Planungsausschuss-Sitzung des Stadtrats des Londoner Borough Southwark wurde am Montag die Sanierung der einstigen Druckerei beschlossen. Fortan soll das Gebäude als Bürokomplex mit zahlreichen Coworking Spaces genutzt werden. Laut British Land sollen durch das Projekt rund 3000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.



Für die Event- und Musikbranche bedeutet die Schließung des Nachtclubs einen herben Verlust. Innerhalb von gerade einmal fünf Jahren entwickelte sich das Printworks zu einem der gefragtesten Veranstaltungsorte in ganz London und verbuchte sogar den vierten Platz der weltweiten Top 100 der Clubs des DJ Mag. Zahlreiche Online-Petitionen und organisierte Proteste von Vertreter:innen der Branche blieben ohne Erfolg. Damit endet eine Ära der elektronischen Musikszene der Themse-Metropole.