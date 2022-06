Palms Trax (Foto: George Nebieridze)

Spätestens mit seinem beeindruckenden Debüt am Dekmantel Festival 2015 stand einer steilen Karriere für Palms Trax nichts mehr im Weg. Seit damals mixt sich der gebürtige Brite mit einem Rotary-Mischpult um den Globus. Allerdings ist Palms Trax nicht durch Zufall auf den Mainstages internationaler Festivals gelandet.

Angefangen hat alles mit einer Anstellung in einem Plattenladen in London. Inspiriert von der großen Auswahl an Detroit Techno und Chicago House empfand Palms Trax das Feeling der eingestaubten Produktionen nach. Der Hang zu nostalgischen Sounds, gepaart mit rhythmischen und harmonischen Strukturen früher Disco- und House-Platten, sticht bis heute in seinen Produktionen und Mixes heraus.

Für unsere Charts von 2017 zeigt Palms Trax, dass er für jede Crowd und Situation den passenden Track dabei hat. In seiner Auswahl listet er hypnotische Techno-Produktionen von Objekt und Juniper wie verträumte Beats von SW. und Regalbau. Dass der Soul bei Palms Trax nie fehlen darf, zeigt er mit dem Pick von Henry Wus EP “Deep in the Mudd”. Spitzenplätze belegen Night Moves mit einer antiquierten aber zeitlosen Synth-Pop und zwei butterweiche Deep House Nummern, produziert von Dresvn und Alton Miller.