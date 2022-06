upsammy (Foto: Sophie Wright)

Mit Blick auf die europaweite Vernetzung elektronischer Musik findet am 23. und 24. Juni 2022 das zweite Event vom Network of Electronic Music Venues im Revier Südost in Berlin statt. Das kollektive Initiativprojekt der drei Clubs Ankali, Jasna 1 und Revier Südost trägt denselben Namen wie die Veranstaltungsreihe Gravity und strebt eine Expansion neuer Club-Räumlichkeiten sowie staatliche Unterstützungsprogramme für die Clubkultur an.

Am Donnerstag, dem 23. Juni 2022, diskutieren dafür unter anderem Andrea Piest vom SONAR Safer Nightlife Berlin, Chloe Lula von Resident Advisor oder Marcel Weber vom SchwuZ und der Berliner Clubcommission. In den kuratierten Gesprächen besprechen sie Konzepte zur Integration der allgemeinen Öffentlichkeit in die Clubszene, zum Ausbau von Perspektiven für aufkommende Artists sowie zur Unterstützung einer transnationalen Mobilität von Musiker*innen. Außerdem werden mögliche Auswirkungen der Covid-Pandemie analysiert, die Koexistenz von Kapitalismus und Techno konkretisiert sowie Strategien zur Förderung von Black Lives Matter innerhalb der Szene behandelt.

Für das musikalische Programm sorgen am Freitag in der Clubnacht von Gravity The Exaltics (live), Chloe Lula b2b Irakli, DJ Stingray 313, DJ MELL G, MKO, Tolouse Low Trax (live), Charlie, Claudia, DeSteffan & Volume Sphere, Kovvalsky sowie upsammy. Alle präsentierten Künstler*innen und Teilnehmenden werden im Journal der Gravity-Website detailliert vorgestellt.

Das Projekt Gravity wurde im Frühjahr 2021 ins Leben gerufen und umfasst Musikveranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Vorträge, Filmvorführungen sowie Workshops in Berlin, Prag und Warschau. Finanziell unterstützt wird das Programm durch das Creative Europe Programme der Europäischen Union.

Groove präsentiert: Gravity



23. und 24. Juni 2022

Tickets: Clubnight ab 12€



RSO.BERLIN

Schnellerstraße 137

12439 Berlin Schöneweide