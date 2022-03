Linn Elisabeth (Foto: Filip Ljuboje)

„Dysphoria Carry Me Home“ von Linn Elisabet auf dem neu von Vincent Neumann ins Leben gerufenen Label Unitas Multiplex besticht durch seine antreibende Kickdrum, über die lange Gesangspassagen erklingen. Der Track ist Teil der gleichnamigen EP, auf der auch ein Remix von Amotik zu finden ist. Linn Elisabet beschäftigt sich dabei mit ihrer schwedischen Herkunft und Themen wie gender non-conformity. Auch geht es ihr darum, selbstbestimmt über die eigene Geschichte ohne den Einfluss der näheren Umgebung zu verfügen.

Von Beginn an brettert die Kickdrum kolossal begleitet von schwebenden Vocals in gewohnter 4/4 Manier los. Schnell setzen dazu gegenläufige Hihats wie aus dem Lehrbuch ein. Das Zentrum des Stücks bildet der dramatische Break am Ende des Tracks. Das isolierte Vocal schwillt zu einem dramatischen Chorus an, bevor die Kick wieder einsetzt. Immer wieder verstreut hört man eine Frauenstimme lachen.

Dysphoria Carry Me Home EP

A1 Dysphoria Carry Me Home

A2 Dysphoria Carry Me Home (Amotik Remix)

B1 Spelndor (Ack, Värmland Reclaimed)

B2 A Granular Deconstruction of The Mind

Format: Digital/Vinyl