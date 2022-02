François X (Foto: Obadia Wills)

Nach fast zwei Jahren ohne Solo-Release meldet sich der Franzose François X mit der Digital Fever EP auf seinem Imprint XX LAB Records zurück. Alle Tracks strotzen von hypnotischer Kraft, galoppieren auf konstant schnellen Tempi und sind bis auf den ruhigen Introtrack für den Dancefloor konzipiert.

François X ist schon seit mehr als einem Jahrzehnt auf dem Feld der elektronischen Musik sichtbar aktiv. So richtig gelang ihm sein Durchbruch 2012 mit dem Start seiner Residency im Pariser Club Concrete. Diese EP ist der Versuch, innovativen Techno zu machen, der sich bei verschiedenen aktuell spannenden Entwicklungen bedient und viele Techniken der Vokalbearbeitung, wie man sie aus dem Hip-Hop kennt, anwendet.

Mit mehr als 150BPM startet die treibende Kombination aus Kick, Bassline und synkopischem Bass bei „Lone Wolf Cabin” und wirkt dennoch erfrischend leicht – vor allem in Kontrast zu den Unmengen schwerer Industrial-Techno-Releases seit einiger Zeit, die oft auch in diesem BPM-Bereich stattfinden. Das Erfrischende ergibt sich in diesem Stück aus dem Minimalismus und der Reduktion. Dadurch kann jedes Element frei schwingen und sich der Track schleichend aufbauen.

Mehr als einprägsam ist wohl die Clap, die synkopisch antreibt und sich mit dem Bass ein Frage-Antwort-Spiel liefert. In der Mitte des Tracks summen sich langsam technoide Lead-Sounds ein, die das harmonische Zentrum bilden. Gegen Ende nimmt die Dichte des Tracks wieder ab und führt die Hörer*innen dort hin, wo alles begann. François X gelingt es so, einen neuen futuristischen Techno-Sound zu erschaffen, der wunderbar in unsere gehetzte Zeit passt.

François X – Digital Fever

A1 Forever’N’Fever

A2 Who Am I

A3 Fear No More

B1 Lone Wolf Cabin

B2 Shame Stare

VÖ: 4.03.22

Format: Vinyl / Digital