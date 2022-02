Basement Jaxx (Foto: Wikimedia Commons)

In den Neunzigern und Nullerjahren war das britische Electronic-Dance-Music-Duo Basement Jaxx, bestehend aus Simon Ratcliffe und Felix Buxton, ein Hitgarant, etwa mit ihrem Track „Where’s Your Head At?” von 2002. Ihr Album Kish-Kash erhielt 2005 sogar eine Grammy-Auszeichnung. In ihren Charts From The Past aus der Februar- und März-Ausgabe der GROOVE von 1997 zeigt sich eine klare Linie aus stimmungsvollen und tanzbaren Hits.

So findet sich zum einen klassischer House aus UK von Nuyorican Soul mit „Sweet Tears” oder deeper House von Blaze mit „Lovelee Dae” in ihrer Auflistung. Basement Jaxx setzten sich mit ihrer Urban Haze EP auf den ersten Platz – charakteristisches Flair mit dichter Soundstruktur, die sich in den insgesamt vier Tracks zwischen House, Techno und Ambient bewegt.



