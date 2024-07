Wir müssen reden.

- Advertisement -

Bis zum 17. Juli war auf groove.de unsere Berichterstattung über elektronische Musik und Clubkultur zu lesen. Damit ist nun Schluss. Zum ersten Mal in unserer 35-jährigen Geschichte müssen wir unsere tägliche Arbeit unterbrechen – um über uns zu sprechen.

Unser Verlag, die piranha media GmbH, gibt das Magazin auf. Das ist aber nicht das letzte Wort. Ein Kreis aus mehr als 60 ehemaligen und gegenwärtig aktiven Autor:innen, Redakteur:innen, Art-Direktor:innen und Fotograf:innen haben einen Verein gegründet, der in Zukunft das Magazin tragen soll – den Verein für Technojournalismus.

Der Verein trägt die GROOVE mit seiner musikjournalistischen Kompetenz – finanzieren kann er sie nicht. „Und die Werbung?”, werdet ihr da fragen? Event-Werbung wird das Magazin weiter mitfinanzieren. Diese und weitere Einnahmequellen reichen aber nicht aus – es braucht eine Community, der die GROOVE am Herzen liegt. Dafür sind wir auf euch angewiesen.

Deshalb, unmissverständlich:

Nur wenn wir innerhalb der nächsten Wochen zu den 60 Gründungsmitgliedern und bisherigen Bestandsabonnent:innen die genug weitere Mitglieder gewinnen, hat die GROOVE eine Überlebenschance. Wir benötigen zusätzliche 500 Mitgliedschaften zum Standardpreis, um das Magazin in die Unabhängigkeit zu führen. Wieso das unabdingbar ist, lest ihr auf den nächsten Slides.

Zu den verschiedenen Mitgliedschaften kommt ihr hier.

Die GROOVE-Redaktion im Jahr 2019 (von links nach rechts: Maximilian Fritz, Cristina Plett, Alexis Waltz, Benjamin Kaufman)

Szene und Kommerz: Eine Party ist keine Dienstleistung

Jetzt ist nicht der Moment, um aufzugeben. Heute werden die Ideale der elektronischen Musikkultur komplett infrage gestellt. Ein unabhängiges Musikmagazin ist wichtiger denn je zuvor. Mit unserem Verein wollen wir eine Gemeinschaft schaffen, die bestimmte Werte teilt.

In den letzten beiden Jahren hat die Szene einen einzigartigen Kommerzialisierungsschub erlebt. Profitgier zerstört autonome Strukturen, die über Jahrzehnte gewachsen sind. Immer häufiger werden Technoveranstaltungen wie kommerzielle Konzerte besucht – und gelebt. Stichworte: Kartenkauf, RSVP, Instagrammisierung.

Ein Rave, eine Clubnacht oder ein Festival sind aber etwas anderes als ein Konzert. Es geht um mehr als einen einzelnen DJ. Das Drumherum ist keine Dienstleistung. Ein Rave ist eine kollektive Erfahrung, der Auftritt der Künstler:innen nur einer ihrer Teile. Die Location gehört ebenso dazu wie das gesamte Team, vom Bouncer bis zur Putzkraft. Ein:e Veranstalter:in ist kein Mensch mit einem großen Portemonnaie, der Musik und Technik bucht, sondern ein:e Schöpfer:in von Gemeinschaft.

Ein Rave ist einer der seltenen Momente von radikaler Freiheit, der in unserer verkauften und kontrollierten Welt möglich ist. Als Magazin für elektronische Musik und Clubkultur sind wir die Hüter dieser Erfahrung. Wir feiern es, wenn DJs tolle Sets spielen oder Kollektive großartige Partys veranstalten – und nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn etwas kritikwürdig ist.

Die GROOVE Redaktion im Spätsommer 2021 (Foto: Andreas Ernst)

Eine Keimzelle für ein besseres Zusammenleben

Rassismus, Sexismus, Klassismus – der Kampf gegen alle Formen von Ausgrenzung ist das größte politische Ziel der GROOVE. In den Neunzigern sprach man in diesem Kontext von Peace, Love and Unity. Auch wenn dieses Motto seit seiner Schöpfung verwässert wurde, hat es in unseren Augen nicht an Aktualität eingebüßt. Nach wie vor existiert rassistische Türpolitik, Awareness wird immer wieder mit Füßen getreten. Das wollen wir ändern, so gut es eben geht, um in einer ungerechten Welt so gerechte Partys wie nur möglich zu feiern.

Krisen, politische Konflikte und die ständig wachsende Vorherrschaft von Social Media treiben die Menschen auseinander. Zu guter Musik zu tanzen, macht nicht nur gute Laune, sondern erschafft auch ein Minimum von Gemeinschaft. Die Nacht kann die großen und kleinen Probleme dieser Erde nur bedingt lösen – dennoch ist sie idealerweise ein Raum für Begegnungen auf Augenhöhe und damit eine Keimzelle für ein besseres Zusammenleben.

Kritisch, engagiert und kompromisslos

Hier denken wir unweigerlich auch an den Musikjournalismus selbst. Wenn dieser verschwindet, wertet das ebenso die Musik ab wie den Journalismus. Sie hat es verdient, dass sich wortgewandte Menschen über sie den Kopf zerbrechen. Wenn sich Journalismus bloß auf Felder wie die Politik beschränkt, begibt er sich in die Gefahr eines Schrumpfprozesses, denn unsere kleine Technoszene ist Spiegel und Resonanzraum der politischen Großwetterlage.

An dem Punkt, an dem viele andere aufgegeben haben, brechen wir – hoffentlich mit euch – nach vorne auf. Wir verstehen den emanzipatorischen Akt der Vereinsgründung als politische Geste. Elektronische Musik ist Freiheit, wir kämpfen deshalb gegen Zwänge aller Art. Wir entscheiden uns für die Freiheit und wollen diese für die Szene, ihre Individuen und Kollektive sowie für uns als journalistische Stimme gewährleisten. Kritisch, engagiert und kompromisslos.